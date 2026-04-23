Los diagnósticos a los que se puede enfrentar Lamine Yamal a un mes para la concentración del Mundial

Saray Calzada 23 ABR 2026 - 07:28h.

El Dr. Ripoll habló en 'El Larguero' de los dos escenarios a los que se podría enfrentar Lamine

Joao Cancelo se lesiona y el barcelonismo pone el grito en el cielo con el gesto de Balde

Compartir







El FC Barcelona se enfrentó al Celta de Vigo en casa y ganó por la mínima con un gol de penalti de Lamine Yamal. Puede ser la victoria más cara de los últimos tiempos porque en cuanto el delantero tiró la pena máxima sintió que algo no iba bien y se fue al suelo. Fue atendido en el campo y no pudo continuar. El '10' del Barça se fue a vestuarios directamente antes de que terminara el primer tiempo. La alarma no solo se encendió en Barcelona sino en Las Rozas. Hansi Flick confirmó tras el encuentro que se trataba de una lesión en los isquios y en 'El Larguero' han consultado al Dr. Ripoll a qué se podría enfrentar el jugador con este primer pronósticos.

¿A qué se enfrenta Lamine Yamal?

"Esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser extremadamente precavidos con los plazos de la recuperación. Si la lesión está situada en el vientre muscular, hablamos de un pronóstico más benigno; en cambio, si está situada en la unión del músculo con el tendón o en el propio tendón, la lesión podría ser más grave: mínimo cuatro o seis semanas", dijo el médico.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal no falta a su tradición tras conseguir un premio y repite con un banquete apto para todos los bolsillos

"Es muy aventurado hablar en estos momentos sobre si tiene más pinta de rotura o de contractura. En cualquier caso, los seleccionadores como Luis de la Fuente quieren a los jugadores sanos y rodados. Me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial", terminó diciendo.

LALIGA termina el fin de semana del 23 de mayo y una semana después está prevista la concentración de la Selección Española. De confirmarse el peor pronósticos de Lamine Yamal sería ese el plazo más o menos de cuando estaría listo, pero como comentaba el Dr. Ripoll llegaría sin tener rodaje en el último mes. Habrá que esperar a las pruebas, pero lo que sí se sabe es que la alarma es mundial.