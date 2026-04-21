Saray Calzada 21 ABR 2026 - 11:16h.

Lamine Yamal consiguió otro premio individual y repitió tradición

Lamine Yamal, entre risas y bromas con su compañeros en el banquillo: "Unos topos"

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Lamine Yamal ha tenido un viaje exprés a Madrid. El delantero del FC Barcelona ha sido galardonado en los Premios Laureus y fue a recogerlo. Poco después, en un vuelo privado regresó a su ciudad. El jugador ha compartido en sus redes sociales imágenes de estas horas y una de ellas ha sido cómo celebró ese nuevo premio.

“¡Viaje rápido!”, comentó en la publicación de Instagram. En una de las imágenes se ve el ‘banquete’ de Lamine Yamal. Se trata de menú de una conocida cadena de comida rápida de hamburguesas. Esto no es la primera vez que sucede y parece que el jugador tiene una tradición con esto cuando logra un premio individual.

En la pasada gala del Balón de Oro en París repitió esta misma acción. Joan Laporta confesó en 'RAC 1' que el delantero azulgrana invitó a toda la expedición que estuvo el Barça para esos premios. “Hay que tener en cuenta que camino del aeropuerto cuando ya nos íbamos todos nos dimos cuenta de que apenas habíamos comido nada en todo el día entre los viajes, la preparación y la gala y que teníamos mucha hambre. Y entonces cuando íbamos camino del aeropuerto Lamine Yamal vio un sitio donde hacían hamburguesas, paramos y bajaron él y Cubarsí a comprar para todos y nos las comimos de camino. Estaban muy buenas”, dijo el futuro presidente culé.

Lamine Yamal y la responsabilidad con los jóvenes

Lamine Yamal repitió tradición tras alzarse con la distinción de ser el mejor deportista joven del mundo del año. "Al principio te cuesta darte cuenta que tienes una responsabilidad y que no puedes equivocarte porque eres el ejemplo de muchos niños. Lo tomo como algo bueno, trato de decir siempre algo con sentido y alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años y es así", comentó tras conseguir el premio.

El delantero aprovechó este galardón para elogiar a Leo Messi, un deportista que, al igual que él, se formó en el Barcelona y llegó a triunfar en el primer equipo. "Cuando te das cuenta que un deportista no es solo leyenda en su deporte sino en todos los demás es porque es el mejor. Messi es un ejemplo. Es el mejor futbolista de la historia y también el mejor deportista. Para mi no es un ídolo más. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, por el ejemplo de todo lo que ha hecho y ojalá seguir su camino", dijo al respecto.