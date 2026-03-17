Celia Pérez 17 MAR 2026 - 10:27h.

Fue captado en el banquillo en el partido ante el Sevilla

Jorge Picón señala el punto débil del Barça que les puede costar la Champions

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El Barcelona se impuso este domingo al Sevilla en un partido en el que goleó gracias al trabajo de todo el equipo, pero muy especialmente con Raphinha y Joao Cancelo como protagonistas. Más allá de lo deportivo, otro de los que captó los focos fue, una vez más, Lamine Yamal bromeando junto a sus compañeros en el banquillo culé.

Pillado por las cámaras de , se pudo ver al extremo bromeando y entre risas con los compañeros que compartía banquillo. Y es que Flick decidió dejarlo fuera del once y reservarlo, otorgando su hueco así a Roony Bardghji. En todo de broma y mirando a cámara, Lamine señala a sus compañeros y señala: "Escucha, mis amigos, estos son mis amigos, son unos topos. ¡Todos!".

Una vez más, el '10' culé ha vuelto a hacer gala de su buen talante y del humor que pone dentro de un vestuario que deja a la luz la gran sintonía que existe entre ellos.

Ahora todos los ojos se posan en un futbolista que se quedó fuera de los planes del once titular de Hansi Flick para darle descanso antes de un partido tan importante como es el de este miércoles ante el Newcastle. Tras el 1-1 obtenido en la ida en el último suspiro, el cuadro culé se aferra ahora a la vuelta en el Camp Nou donde deberá superar a su rival y poder alcanzar los cuartos de final.

Para ello, Lamine volverá a ser una pieza clave dentro del equipo culé. A sus 18 años, el extremo ha asumido el peso y la responsabilidad de liderar el equipo en partidos importantes esta temporada y el de mañana no será menos. Superada la pubalgia que le condicionó en una parte de la temporada, la mejor versión de Lamine Yamal asume el liderazgo del Barcelona. Seis tantos en las seis últimas jornadas ligueras para alcanzar la cifra de 20 dianas, igualar su mejor registro anotador sin perder su esencia en el pase con 15 asistencias.