Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 18:07h.

Un emisario de la dirección deportiva culé admite que les gusta mucho: "Nuestras evaluaciones son muy positivas"

Ter Stegen, gafado y apartado

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Una vez que ya se han acabado las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, y que se confirma que Joan Laporta seguirá al mando, Deco tiene vía libre para seguir trabajando en la confección de la plantilla para el próximo curso. Con asuntos a tratar, como el de Marcus Rashford o la renovación (o no) de Robert Lewandowski. En esa línea, el club busca alternativas en el mercado de fichajes, y hay un jugador que gusta especialmente y al que ya han estado incluso espiando en directo. Hablamos de Andreas Schjelderup, jugador del Benfica.

Es el diario O Jogo quien ha avanzado este interés. Y es que, según informa el portal luso, el club barcelonista ha estado viendo en directo al jugador en el último partido del Benfica. Del mismo modo, revela una conversación con un miembro de la dirección deportiva barcelonista en la que admiten abiertamente el interés en el futbolista noruego, cuyo nombre no ha trascendido: "Hemos estado siguiendo de cerca la evolución de Schjelderup. Tiene un potencial innegable, nuestra evaluación sobre el jugador es muy positiva", habría reconocido este emisario culé.

En este sentido, el FC Barcelona se guarda las espaldas con el 'caso Rashford' con un futbolista de 21 años cuyo rendimiento ha sido excelente este curso, tanto en Portugal como en la UEFA Champions League, generando gran peligro en partidos como, por ejemplo, la eliminatoria del conjunto lisboeta frente al Real Madrid. Su rendimiento ha ido de menos a más, y sus números son de siete goles y cuatro asistencias en 35 partidos. Aunque su mayor virtud es su capacidad física para correr durante todo el partido, su capacidad de desborde y su buena capacidad asociativa. Cualidades que le harían encajar, al menos sobre el papel, en el conjunto de Hansi Flick.

El precio de mercado, la mayor incógnita con Andreas Schjelderup

De cara al posible precio del futbolista, cabe recordar que el Benfica es uno de los clubes que mayores plusvalías saca a sus jugadores en toda Europa. Es por eso que, entre su rendimiento y el interés que genera en otros muchos clubes de Europa, no será una operación fácil. Para ello sería necesaria la velocidad a la hora de negociar, aunque los lisboetas querrán contemporizar y no tener prisa porque saben que el jugador está muy cotizado. Por edad, rendimiento y capacidad futbolística contrastada, es seguro que pedirán una cifra muy superior a los 14 millones de valor de mercado que le adjudica el portal especializado Transfermarkt.

De este modo, el FC Barcelona sigue manejando alternativas de cara al próximo curso por si no salen adelante operaciones como la de Marcus Rashford. A expensas de volver a la regla 1:1 y con la esperanza de que el margen económico sea un poco mayor al de temporadas anteriores, Deco sigue trabajando y tiene una buena lista de nombres como futuribles para el club.