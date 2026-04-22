Jorge Morán 22 ABR 2026 - 22:31h.

Las cámaras televisivas captaron a Balde riéndose mientras el portugués era atendido

Alineaciones confirmadas de Barcelona y Celta en jornada 33 de LALIGA EA SPORTS

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Joao Cancelo cae de nuevo lesionado cuando su futuro está más en juego. En un encuentro en el que volvía a ser titular, el portugués fue la peor noticia de la primera mitad de los culés ante el Celta de Vigo. Un encuentro en el que el Barça busca seguir con su racha con la intención de acercarse al título de LALIGA EA SPORTS antes de ese Clásico contra el Real Madrid.

El hecho ocurrió en el minuto 20 de partido. En una acción en banda izquierda, Cancelo cayó al terreno de juego y rápidamente pidió la entrada de las asistencias médicas. El luso se llevó la mano a la parte superior de la rodilla derecha, mostrando claros signos de dolor que eran palpables en la cara del lateral.

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La imagen de Balde de la que hablan los aficionados del Barcelona

Después de un minuto siendo tratado por el servicio médico del Barcelona, estos llamaron a Hansi Flick para sustituir al portugués. Pero antes incluso del aviso al técnico culé, Alejandro Balde ya se había levantado de su asiento para prepararse para calentar, dejando una imagen que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. "¿Está contento de que Cancelo se lesione o qué, por qué sonríe este perro?", escribía un aficionado. "Parece feliz de entrar y empezó a calentar inmediatamente" o "calma Balde, es solo un compañero de equipo lesionándose", apuntaron otros.

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El lateral español se levantó rápidamente de su asiento, pero lo hizo con una sonrisa en su cara que no ha gustado nada a los culés. Balde comenzó a hablar con Araujo, pero la sonrisa no se le quitó del rostro mientras Cancelo seguía siendo atendido en el terreno de juego.

Finalmente el cambio se realizó y, aunque con algo de retraso por la tardanza de Balde poniéndose las espinilleras, el lateral español ingresó en el terreno de juego. Cancelo, mientras se marchaba, explicó a Hansi Flick el lugar exacto de sus molestias, señalándose la parte superior de la rodilla derecha. Sin noticias todavía del club, habrá que esperar al parte médico del Barcelona para conocer la gravedad del asunto.