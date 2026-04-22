Alberto Bravo Vigo, 22 ABR 2026 - 20:21h.

Flick ha apostado por Gavi y Gerard Martín. Giráldez lo ha hecho por Fer López, Pablo Durán y Rueda

Formado en el Madrid pero con filosofía Barça: los referentes de Giráldez

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FC Barcelona y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que saltarán al campo en poco más de una hora. El Camp Nou acoge el duelo entre el mejor local de la competición y uno de los mejores visitantes. Hansi Flick y Claudio Giráldez ya han decidido los 22 jugadores que arrancarán, a partir de las 21.30 horas, el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS. Estas son las alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Celta de Vigo.

Once titular del FC Barcelona

El FC Barcelona forma con un once titular compuesto por Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Eric García; Lamine Yamal, Gavi, Dani Olmo; y Ferran Torres.

Hansi Flick, en la previa del encuentro, recordó lo complicado que le ha puesto el Celta cada uno de los últimos partidos: "Cuando vemos todos los partidos que hemos jugado con ellos... cada partido cuesta mucho. Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel. No es fácil porque hacen siempre un gran trabajo y pueden controlar bien el partido".

Los azulgranas quieren asegurar el título de Liga lo antes posible una vez que han caído en los cuartos de final de la Champions League: "Es la única competición que tenemos ahora. Hemos tenido un par de días de descanso para que todo el mundo despejase la cabeza. El ambiente es fantástico, pero tenemos que traducirlo en cada partido. En esta situación es muy importante que aprendamos de las derrotas y de cada partido. Veo y siento que el equipo tiene muy buen ánimo".

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer López, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro, destacó que "vamos al campo del líder, donde lo ha ganado todo. Intentaremos ser los primeros en conseguirlo. Tenemos que estar perfectos en el plano defensivo y hacerles daño en ataque. Para mí, el Barcelona tiene todos los recursos ofensivos que puede tener un equipo de fútbol. Nosotros le hemos hecho daño en los partidos que hemos jugado contra ellos".

Sobre el estado anímico en el que se encuentra el equipo tras caer eliminados ante el Friburgo en la Europa League señaló que "llevamos una carga de partidos y de entrenamientos muy alta. Tenemos que volver a recuperar nuestro mejor nivel, la mejor versión de cada uno de nosotros. La mía, la primera. Sabemos que no hemos estado bien en los últimos partidos y en eso veo a la gente, intentando saber el por qué y ajustando situaciones de juego que no han salido bien".

Sobre las opciones europeas del Celta explicó que "es un objetivo con el que tampoco se contaba este año. Si no lo conseguimos, creo que hemos conseguido muchas cosas más allá de los objetivos clasificatorios en esta temporada. Hemos disfrutado de estar en Europa y la gente a veces le da un valor mayor al que le damos los que estamos en el día a día queriendo ganar".