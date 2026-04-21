La advertencia de Hansi Flick sobre el Celta de Claudio Giráldez: "Las tres veces que hemos jugado"

Fran Fuentes 21 ABR 2026 - 14:45h.

El alemán destaca tres detalles a tener en cuenta en el conjunto celeste

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. El técnico ha respondido a los medios de comunicación en la previa del partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo. Los de Claudio Giráldez tienen ante sí la quinta plaza, que aún no se sabe si dará acceso a la UEFA Champions League o no. No obstante, el conjunto celeste, toda vez que ha quedado eliminado de la UEFA Europa League, sabe que todo pasa por LALIGA para apurar sus opciones. En este sentido, el técnico alemán ha avisado de que los celtistas ya le han puesto las cosas complicadas en otras ocasiones.

Y es que, según comenta Hansi Flick en sala de prensa, el conjunto celeste es muy peligroso: "Hemos estado viendo los partidos, las tres veces que hemos jugado, y cada partido nos cuesta mucho", reconoce. Y es que el primer detalle que les genera problemas con el Celta es que son un conjunto muy versátil: "Se adaptan muy bien. Mañana veremos. Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel. Obviamente, queremos ganar este partido, pero no es fácil", reconoce.

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Además de esa capacidad de adaptación, hay dos factores que el entrenador del Barcelona destaca y que puede causar problemas al conjunto azulgrana: "Ellos hacen un gran trabajo. tienen jugadores que pueden controlar el partido y salir muy bien por fuera. Tenemos que hacer nuestro partido", asegura.

Es decir, que el Barça tendrá que tener mucho cuidado con la batalla por el balón en el centro del campo y, posteriormente, con las salidas del Celta por los costados en velocidad. Dos factores que Hansi Flick sabe que pueden causarle muchos problemas, especialmente a la espalda de sus propios laterales. De este modo, jugadores como Williot Swedberg, Jones El-Abdellaoui, Hugo Álvarez o, un escalón más atrás, Óscar Mingueza y Sergio Carreira en los carriles, tendrán una atención especial puesta por parte del entrenador azulgrana.