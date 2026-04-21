Competicion:
En vídeo, el juego de puntería de Lewandowski y Szczesny interrumpido por el aspersor y el pasillo de collejas a Lamine Yamal
Buen ambiente y juegos en el último entrenamiento antes de enfrentarse al Celta de Vigo
Por qué el FC Barcelona no podrá celebrar el título de LALIGA en Canaletas
El FC Barcelona prepara su duelo contra el Celta de Vigo tras caer eliminados de la Champions por el Atlético de Madrid. El equipo de Hansi Flick tienen que asegurarse al menos el título de LALIGA que tiene prácticamente en el bolsillo. En el último entrenamiento previo a este partido del Camp Nou, hubo buen ambiente en el terreno de juego y dejaron varios detalles que pudieron captar las cámaras de ElDesmarque. Pincha el vídeo para ver el juego de puntería de Lewandowski y Szczesny y el pasillos de collejas a Lamine Yamal tras ganar su último premio individual.