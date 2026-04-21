Robert Moreno revela el estudio que cambia radicalmente al Celta de Luis Enrique: "Era un problema"

Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 09:58h.

El técnico recuerda su doble pasado celeste

Descartado el regreso de Carl Starfelt para el Barcelona-Celta: las opciones de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo ha encontrado la estabilidad deportiva gracias a Claudio Giráldez. Pese a la desilusión en la UEFA Europa League, el técnico porriñés está potenciando todos los recursos que le brinda la entidad olívica, algo que en el pasado hicieron otros inquilinos del banquillo de Balaídos. Un ejemplo de ello es Luis Enrique, aunque su aventura no comenzó de la manera soñada. Ahora, con el paso de los años, Robert Moreno revela qué cambió radicalmente a aquel equipo.

En una interesante charla concedida al podcast Offsiders, el que fuera la mano derecha del actual entrenador del PSG lanza la vista atrás. Robert Moreno trabajó en dos etapas distintas en el Celta. La primera de ellas con Luis Enrique; la segunda con Juan Carlos Unzué.

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La primera fue exitosa, intensa y efímera. La segunda no convenció. Con el paso del tiempo, el que fuera seleccionador español analiza sus estancias en el cuerpo técnico celeste y comparte por primera vez el hecho que cambió radicalmente al Celta de 'Lucho'.

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El hecho que cambia al Celta de Luis Enrique

Robert Moreno compartió el momento en el que, tanto él como el resto del staff de Luis Enrique, se enteró del fichaje por el Celta: "Creo que no va a salir y voy a dejar de entrenar. Y en esa cena, estábamos cenando en Castelldefels, le llaman. Y cuando vuelve a entrar: 'hemos fichado por el Celta'". La aventura de 'Lucho' por Balaídos dejó un grato recuerdo, aunque no comenzó de la manera soñada.

El que fuera ayudante del entrenador olívico explicó cuál era el problema de aquellos primeros meses y cómo consiguió cambiar la situación: "Allí nos fuimos. Intentamos aplicar lo mismo que en el Barça B, pero no salía la cosa. En Navidad hubo un momento en el que dudamos, y entonces como responsable del tema táctico, me tocó hacer un trabajo. Teníamos a Borja Oubiña, Cabral y Fontás, una línea de tres que no eran rápidos y que era un problema cada vez que perdíamos el balón. Cambiamos a cuatro y a partir de ahí empezó a cambiar todo".

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A renglón seguido, Robert Moreno también analizó su experiencia viguesa ya con Unzué como técnico: "Apareció la opción de Unzué y nos pidió que siguiéramos con él, pedimos permiso al jefe, y nos fuimos a Vigo. El club tenía la esperanza de que estuviéramos arriba. Decidieron que no iba a seguir, acaba la temporada y viene la llamada para ir a la Selección Española".