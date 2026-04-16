Alberto Bravo 16 ABR 2026 - 20:36h.

Los de Claudio Giráldez, muy inferiores al Friburgo en toda la eliminatoria

Miles de celtistas arropan al autobús del equipo en su llegada a Balaídos

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VigoEl Celta de Vigo ha perdido en Balaídos ante el SC Friburgo. No hubo remontada soñada, tampoco victoria que ayude a los equipos españoles a sumar una plaza extra en la Champions League. Los de Claudio Giráldez fueron muy inferiores, por segundo partido consecutivo a su rival. . Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo disputado en Balaídos.

(3) Andrei Radu: encajó dos goles en los que poco pudo hacer. Abusó de los balones largos para sacar la pelota que en muy pocas ocasiones ganó el equipo. No es culpable del resultado pero desde hace varias semanas prácticamente todo lo que llega a su portería es gol. Tampoco estuvo acertado en la segunda mitad.

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(4) Javi Rodríguez: intentó poner algo de carácter a una defensa que sufrió en cada acción del Celta. No estuvo bien ni en la salida de la pelota ni conteniendo los ataques del rival.

(5) Yoel Lago: desde los primeros compases saltaron chispas con Matanovic. Le puso carácter y ganas. No se amilanó a pesar de llevar mucho tiempo sin jugar. Demostró que Claudio Giráldez no ha sido justo con él. Tampoco lo fue sustituyéndolo al descanso.

(5) Marcos Alonso: sin grandes errores pero sin aciertos reseñables. No estuvo al nivel que exigía el Friburgo. Mejor en la segunda parte, en la que incluso buscó marcar algún gol.

(2) Javi Rueda: habilitó a Makengo en el 0-1 al no ejecutar bien la línea de fuera de juego. No le salió nada en ataque. Como el resto del equipo fue inferior al rival. Sustituido al descanso.

(4) Matías Vecino: providencial cortando una contra pasado el 15'. Intentó aportar veteranía a un equipo que enseguida acusó los golpes recibidos y se impacientó antes de tiempo. Junto a Moriba se notó que estaban peleando en clara inferioridad.

(2) Ilaix Moriba: superado todo el partido, de hecho toda la eliminatoria. Fue inferior a sus rivales y se desquició en infinidad de momentos. Desaparecido. Ni una sola acción defensiva ni una buena ejecución en ataque. Vio la amarilla y en el descanso fue sustituido.

(2) Óscar Mingueza: nada que rescatar del catalán. Está en un momento de juego plano. Sigue sin dar la más mínima seguridad defensiva. En ataque no intentó nada, se limitó a jugar sencillo. Ni una sola acción de mérito. Su mal partido quedó plasmado en un cambio de juego a la nada en el segundo tiempo.

(5) Fer López: le puso la primera a Jutglà en el 4' con un pase que se quedó ligeramente corto. Tuvo que jugar muy lejos de la portería, donde hace menos daño. Le puso ganas en un encuentro donde todo el equipo fue muy inferior al Friburgo. Intentó el gol desde la frontal en la segunda mitad. El más entonado de los vigueses en una tarde para olvidar.

(2) Borja Iglesias: otro partido donde se ve que El Panda ha llegado sin gasolina al final de temporada. Apenas llega a los balones, no es capaz de pelearlos y las pelotas que conecta acaban en malos pases. Necesita un respiro porque la sensación que trasmite es de agotamiento absoluto.

(4) Ferran Jutglà: casi llega a un pase al área de Fer López. Cerca del 20' pecó de egoísta conduciendo una contra en la que tenía líneas de pase. Tuvo una en la segunda mitad en la que buscó el disparo ante el reproche de Iago Aspas. Le costó mucho como extremo izquierdo. Le regaló un gol a Jones que estrelló en el cuerpo del meta rival. Estrelló un balón al palo, como si fuese una advertencia de que al equipo, en esta eliminatoria le estaba vedado el gol.

También jugaron en el Celta de Vigo

(3) Iago Aspas: salió con el partido perdido. Acelerado le echó la bronca a Ferran Jutglà. Intentó una falta rasa por fuera de la barrera y se llevó amarilla. Falló casi todos los primeros pases que dio.

(5) Williot Swedberg: intentó ponerle la mordiente que el Celta no tuvo en toda la eliminatoria. Apostó por muchas jugadas individuales en las que no le salieron las cosas. Terminó marcando el gol de la honra.

(5) Sergio Carreira: le dio más empaque al equipo con la eliminatoria ya sentenciada. Sigue siendo unos de los jugadores más estables y competitivos del equipo.

(4) Jones El-Abdellaoui: al menos tuvo las mejores ocasiones del Celta en el partido. Esa fue la parte positiva. La negativa es que las falló cuando eran oportunidades sencillas de transformar.

(-) Hugo Álvarez: regresaba tras lesión. Entró al campo con 0-3. Minutos para recuperar sensaciones de aquí a final de temporada.