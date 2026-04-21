Saray Calzada 21 ABR 2026 - 13:15h.

Hansi Flick habló en la previa al partido de LALIGA contra el Celta

Por qué el FC Barcelona no podrá celebrar el título de LALIGA en Canaletas

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El FC Barcelona se enfrenta al Celta de Vigo en casa en la jornada 33 de LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick no pueden fallar si quieren seguir manteniendo en la distancia al Real Madrid y que las opciones de título cada vez estén más cercanas. El equipo azulgrana afronta este duelo tras la eliminación en Champions contra el Atlético de Madrid y habrá que esperar para ver si este varapalo en Europa les pasa factura en la competición liguera. El técnico alemán habló ante los medios en la previa de cómo ve al equipo en este momento y de otros asuntos que rodean al club azulgrana.

"Cada temporada es un viaje. Puedes tener una derrota así... el equipo es joven. La eliminación fue dolorosa. Pero tenemos que hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos y también en la próxima temporada. Esto nos debe motivar. Tenemos que mejorar. Estoy orgulloso de mi equipo. Nos centramos en LALIGA, tenemos ventaja, pero no está cerrada aún. No será fácil. Queremos jugar lo mejor posible. Hay que darlo todo. Todos están orgullosos del equipo porque lo dio todo. Pero es doloroso", comentó sobre el momento del equipo.

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Hansi Flick y su futuro en el Barça

Al entrenador le preguntaron por el reto de la Champions y si es un reto para él ganarla antes de que se marche del FC Barcelona. "Para mí es un gran sueño ganarla con el Barça. Me gustarían dos cosas: ganar la Champions, y creo que podemos en los próximos años. Hay que tomar las decisiones adecuadas, en el mercado de fichaje. Sin hacer tonterías. Tomar decisiones correctas. Tenemos potencial para mejorar. Hay buena estructura. Y lo segundo que quiero es ser el entrenador del estadio cuando esté acabado. No sé cuándo será. Tiene que ver con el rendimiento. Lo hago lo mejor posible. Estoy muy contento y estoy feliz por cómo funciona todo aquí. Es como formar parte de una gran familia. Ahora hay que centrarse en lo que nos resta".

Con esta afirmación, Hansi Flick casi que confirmaba que continuará con el equipo azulgrana. "Mi plan es renovar. Soy sincero al cien por cien. Será mi último paso en mi carrera. Me siento muy bien. Me gustaría renovar, pero no es momento de hablar de esto ahora".

Hansi Flick ya ha dicho en varias ocasiones que este será su último reto profesional. "Me lo pasé muy bien con la selección, y con el Bayern... pero aquí noto que todo a mi alrededor es lo mejor. Mirándolo todo, mi carrera y mi familia, estoy muy contento. La sensación es muy buena: el ambiente del vestuario es genial... La Champions es una motivación. Es el sueño del club y de los aficionados. Hay que estar unidos e intentarlo una vez y otra y esperemos que llegue muy pronto".

El entrenador repasó de dónde viene el equipo y las causas de la eliminación europea. "En estos partidos, también importan la inercia y los detalles. Ahora, al final del curso, es importante disponer de todos los jugadores, y no teníamos a De Jong, Raphinha... el año pasado teníamos a Iñigo, que era un gran líder... y aprendimos. Necesitamos jugadores que lideren en el campo. No sólo es hablar de hay que jugar dos metros más hacia adelante, sino que en la Champions también hay que hablar otras cosas. El equipo es joven y aprenderemos. Lo haremos".