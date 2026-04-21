Fran Fuentes 21 ABR 2026 - 09:14h.

Piero Ausilio, director deportivo del Inter, lo deja claro: "Estamos seguros de que nos seguirá dando mucho"

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Alessandro Bastoni es una opción prioritaria en el FC Barcelona. Y es que fichar a un central zurdo es el principal objetivo en el próximo mercado de fichajes. De este modo, tras haber jugado todo el curso con el reconvertido Gerard Martín en esa posición, los barcelonistas consideran que es necesario mejorar la posición, amén de incorporar a un delantero centro. De este modo, el italiano, de 26 años, se postula como el gran movimiento de Deco y Joan Laporta de cara al próximo verano. No obstante, desde el Inter de Milán niegan categóricamente no solo que se haya producido algún contacto, sino que el zaguero italiano vaya a salir del club este verano.

Así lo afirma Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán: "Bastoni tiene contrato con el Inter. A día de hoy, no hay ninguna situación que nos haga pensar en que su futuro esté lejos del Inter", afirma. En este sentido, el directivo interista confía en la continuidad de Alessandro Bastoni pese a las constantes informaciones sobre su figura: "No sé qué cosas dicen en España, pero nosotros estamos contentos de lo que nos ha dado y estamos seguros de que nos seguirá dando mucho", asegura.

En este sentido, Piero Ausilio insta al FC Barcelona a que llame al Inter si es que quiere firmar a Bastoni en lugar de filtrar tanto a la prensa: "Si alguno está interesado, ya sabe cuál es el número de teléfono en vez de tanto hablar y ya está", sentencia.

De este modo, desde el Inter dejan claro que, más allá de lo que se hable en los medios de comunicación, las conversaciones que tienen que producirse para que Alessandro Bastoni firme por el FC Barcelona son con el Inter, no con la prensa. Una llamada de atención del conjunto interista a las constantes informaciones que aparecen en los medios de comunicación y que, como queda claro, no han gustado ni un pelo en el club italiano.