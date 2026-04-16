El jugador del Barça que el Inter quiere en la operación por Bastoni

Celia Pérez 16 ABR 2026 - 20:57h.

El Barça quiere introducir jugadores y el cuadro italiano tiene su favorito

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En menos de dos meses dará el pistoletazo a un mercado de fichajes en el que el nombre de Alessandro Bastoni apunta a ser un de los grandes protagonistas. Deco debe resolver el futuro de hombres como Lewandowski, que apunta hasta final de temporada cuando se resuelva su futuro, o Marcus Rashford, que cada vez tiene más complicado quedarse en la Ciudad Condal, pero también tiene marcado en rojo buscar un refuerzo para la defensa culé.

Desde la dirección deportiva tienen la intención de reforzar el eje de la defensa y ahí han puesto el punto de mira en Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milan es del gusto de la institución culé y Deco ya trabaja en la operación. Las negociaciones con el cuadro italiano están en marcha, pero parece ser que la cifra que propone el Barça, unos 45 millones de euros, no satisface las pretensiones del Inter.

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En este punto, según cuenta Matteo Moretto, el Barça plantea introducir alguna pieza de cambio que le permita abaratar la operación. Los culés quieren meter jugadores en las negociaciones y uno de los que gustan en el Inter es Héctor Fort. Eso es un primer planteamiento y habrá que ver si el Barça lo ve con buenos ojos, o el futbolista aceptaría salir de la Ciudad Condal.

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La cuestión es que el contrato de Bastoni con el Inter termina en 2028, aunque hay muchas opciones de que pueda salir en el próximo verano. La dirección deportiva culé está dispuesta a poner toda la carne en el asador, pero sin entrar en las exigencias económicas del Inter. El principal problema reside en la cantidad, donde los italianos podrían pedir alrededor de 60 millones, pero en el Barça apuestan por una cantidad inferior y la opción de incluir a un jugador en la operación.