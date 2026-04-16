Koeman critica las quejas del Barça sobre el arbitraje y señala a Camavinga

Saray Calzada 16 ABR 2026 - 13:32h.

Koeman ha estado en un acto y ha repasado la actualidad que rodea al fútbol

Camavinga se quita los comentarios en redes tras la oleada de críticas e insultos que ha recibido en su perfil

Compartir







Ronald Koeman hace no mucho era el que lideraba el banquillo del FC Barcelona. Se fue por la puerta de atrás. El neerlandés ha estado en un acto para presentar la última edición del torneo solidario que organiza de golf y ha hablado sobre la actualidad del fútbol. Su exequipo acaba de ser eliminado por el Atlético de Madrid en Champions y el Real Madrid acaba de despedirse de su competición fetiche tras caer ante el Bayern de Múnich. En ambos partidos se ha hablado de la actuación arbitral.

El Barça ha criticado duramente al colegiado tanto en la ida como en la vuelta y Koeman ha atacado a su exequipo por adoptar esta postura pública. "Me parece exagerado las quejas del Barça por los arbitrajes contra el Atlético de Madrid en la Champions. Las dos expulsiones pueden ser roja. Cuando estás dentro puedes tener dudas, pero desde fuera lo veo exagerado", dijo al respecto. Además, aprovechó para felicitar la labor del entrenador del Atlético de Madrid. “Felicito a Simeone por el buen trabajo que está haciendo con ese equipo y eso que le van cambiando los jugadores”.

Koeman también habló sobre la figura de Lamine Yamal. “Puede convertirse en líder ya no solo dentro del campo, si no fuera también. Va a ser importantísimo en los próximos años y es normal que empiece a llevar las riendas del equipo por su calidad”.

Koeman y la expulsión a Camavinga

Del partido del Real Madrid también se está hablando de la actuación arbitral. Hay debate sobre si lo que hizo Camavinga fue suficiente o no para sacar la segunda amarilla. “igual el árbitro se calentó cuando vio que aguantaba el balón y lo tira”, dijo sobre la acción. "El árbitro debe siempre gestionar, pero Camavinga debería haber dejado el balón después de la falta porque después deja todo en una decisión en manos del árbitro”