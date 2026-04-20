eldesmarque.com 20 ABR 2026 - 08:04h.

La renovación de Flick hasta 2028, encarrilada

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La temporada del Barça está prácticamente hecha. Eliminado de Champions League, el cuadro de Hansi Flick se centrar en amarrar un título de LALIGA que tiene casi hecho mientras que la dirección deportiva ya pone el punto de mira en la próxima temporada. Deco debe resolver el futuro de hombres como Lewandowski, que apunta hasta final de temporada cuando se resuelva su futuro, o Marcus Rashford, que cada vez tiene más complicado quedarse en la Ciudad Condal, además de posibles fichajes, como encontrar un refuerzo para la defensa culé, o la continuidad de Hansi Flick.

Sobre todo ello ha hablado Helena Condis en El Partidazo de Cope, señalando que la continuidad del técnico alemán está cerrada, a falta de comunicación oficial cuando se certifique el título liguero, y la necesidad de encontrar un '9' para la delantera culé.

"La renovación de Flick hasta 2028, que está muy encarrilada, no se va a comunicar, no se va a firmar, hasta que LALIGA no quede resuelta. La prioridad es ganar el título y después ya anunciar que Flick, ya lo ha dicho, que está feliz aquí y que se va a quedar hasta 2028", comenzó señalando sobre la ampliación de contrato del técnico alemán.

En cuanto al '9' que busca la dirección deportiva, el Barça no tiene asegurada la continuidad de Lewandowski, ni tampoco de Ferran, por eso anda tras la búsqueda de un ariete, donde Julián Álvarez es el gran favorito. "Prioridad de traer un '9', tanto para el club como para Flick. No está claro que Lewandowski acepte el año más de contrato que le ofrece el Barça, ni tampoco la continuidad de Ferran", comentó.

"El '9' que más gusta es Julián Álvarez, pero claro ahora con el Atlético de Madrid en semifinales de la Champions y con Apolo se hace complicado, pero esperan que Julián, si realmente quiere venir al Barça, diera un paso al frente", añadió.

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Por último, también destacó la necesidad de reforzar la defensa y la situación de algunos de los cedidos. "Luego un central zurdo, se habla mucho de Bastoni. Se tiene que concretar el futuro de los cedidos. Yo creo que Cancelo sí que va a quedarse. Rashford aún no está decidido. Hay ofertas por jugadores que son titulares, por ejemplo por Koundé, por Balde, que también es bastante titular con Flick. Casadó veremos a ver qué pasa", finalizó.