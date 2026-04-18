Vedat Muriqi entra en el radar del FC Barcelona y se posiciona como opción a tener en cuenta

Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 20:21h.

Vedat Muriqi lleva unos días siendo el foco en el RCD Mallorca

Samuel Eto'o le pasa el testigo de Leyenda a Vedat Muriqi: "Que sigas haciendo a nuestro Mallorca aún más grande"

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Vedat Muriqi está acaparando todos los focos en el RCD Mallorca. El delantero kosovar entró en la historia del club al convertirse, con un doblete ante el Rayo Vallecano, en el máximo goleador de la entidad en Primera División. Lo hizo superando los 54 goles que hasta entonces elevaba a Samuel Eto'o como ese máximo artillero bermellón. Ahora, con Muriqi al frente de la historia, empieza una nueva 'era'. Si bien la batalla principal del jugador es salvar una temporada más al Mallorca del descenso, ya hay varios equipos que han tocado a su puerta. Claramente su curso futbolístico no está pasando desapercibido y los 21 goles que suma en Liga han llamado la atención de FC Barcelona o del Fenerbahce.

Esta última información la saca el Diario Sport. Y es que el FC Barcelona tiene en su lista de futuribles al delantero del RCD Mallorca. Muriqi es una opción económica para que el combinado catalán refuerce la parcela ofensiva y la más que probable salida de Robert Lewandowski. Se trata, como dicen, de una operación 'low cost' si otros nombres como Julián Álvarez no logran cerrarse. Porque si bien el Barça intentaría antes que ir a por Muriqi otras opciones, que el kosovar ya esté en el radar de Deco es señal del gran curso que está firmando en Palma.

¿'Low cost'? La cláusula de Vedat Muriqi

Para un equipo como el FC Barcelona, soltar 30 millones de euros puede traducirse en una operación 'low cost'. Pero la realidad es que tampoco lo es tanto. Esa es la cantidad que debería abonar para negociar con el Mallorca por el kosovar, la de su cláusula de rescisión. Porque la realidad es así de cruda: Muriqi está muy feliz en la isla y solo una operación que beneficie al club la aceptará.

Algo que confesó hace poco en Fibwi. Y es que al ser preguntado por el interés del Fenerbahce en invierno, el delantero fue así de claro: "Era justo antes del partido del Rayo Vallecano. No sé si era el Fenerbahçe. Sí, te digo sí. Y hablaron con Pablo y después del partido contra el Rayo Vallecano, Pablo me vino… Es que estoy comentando muchos secretos, tío. No sé si me va a enfadar Pablo, pero bueno. Solo me comentó Pablo, estábamos justo aquí en el Players, y me dijo que, mira, si había hablado con el representante, pero no, imposible, no te vendemos. Yo le dije vale, porque yo se lo dije a Pablo: está en vuestra mano. Si el club va a ganar mucho dinero, si tú con ese dinero puedes salvar el club, pues vale, me dejas y yo me voy. Pero si me dices no, que te necesitamos aquí, no me importa el dinero, también me vale, porque estoy muy agradecido y encantado de estar aquí con vosotros", contó.