Alberto Cercós García 16 ABR 2026 - 12:14h.

Vedat Muriqi entró de lleno en la historia del RCD Mallorca el pasado fin de semana

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Vedat Muriqi logró una hazaña superlativa hace pocos días. Desde que llegó al RCD Mallorca allá por 2022, el delantero kosovar sintió una conexión muy especial con la isla y los aficionados bermellones. Tanto es así, que Muriqi se puso la meta de entrar en la historia del club. Tras mucho esfuerzo y 55 goles en Primera División, eso ya es una realidad. El kosovar, con el doblete que selló ante el Rayo Vallecano, se convirtió en el máximo goleador del Mallorca en la máxima categoría del fútbol español. Un hito que provoca ver cómo Samuel Eto'o cae a la segunda posición en ese prestigioso ránking.

"Estoy muy orgulloso de mi mismo. Quiero dar las gracias a todo el mundo: familia, compañeros, staff, etc. Lo dije desde un principio: quiero ser leyenda del Mallorca. No quiero parar aquí, quiero seguir y conseguir la permanencia. Están locos, como puede ser, balón de oro... Me quieren mucho y yo los quiero mucho también. Yo sigo mi camino y si puedo ser 'pichichi' genial, sino no pasa nada, yo sigo mi camino. Quiero dedicar la victoria a Mateo Joseph, Antonio Raíllo y Lucas Bersgtröm, que no han podido estar con nosotros. Deseo las mejor de las recuperaciones para ellos", contaba Muriqi tras el partido.

El mensaje de Samuel Eto'o

Pero la emoción de Muriqi aumentó con un mensaje muy especial. El Mallorca se puso en contacto con Samuel Eto'o y el camerunés no dudó en mandarle una felicitación. De leyenda a leyenda. "Desde Camerún, Vedat, te mando mi enhorabuena y felicidad por lo que acabas de hacer. Te pido que sigas así, disfrutando y haciendo aún más grande a nuestro Mallorca. Enhorabuena a ti y a todos los compañeros que te han ayudado. Felicidades", dice un Eto'o que sigue en la retina de miles de mallorquinistas.

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"Muchas gracias por este vídeo de una leyenda de verdad como es Samuel Eto’o. Agradezco mucho sus palabras. Él ha hecho un gran trabajo aquí y ya sabemos todos cómo fue su carrera. Agradezco que haya tomado su tiempo para felicitarme. Llevo 15-16 años como profesional, y si me hubieras dicho hace 15 años que recibiría un vídeo de Eto’o para mí, diría que es imposible, que es una broma, y hoy estamos aquí. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Le doy las gracias por el vídeo porque siempre lo repito, gracias a mis compañeros, todos los trabajadores del club, aficionados, mi familia y la isla porque sin vosotros digo de corazón que sería imposible lograr eso", añade el propio Muriqi.