Muriqui desvela al fin por qué los futbolistas juegan con vendajes: "Si hay algún profesor que nos explique"

Alberto Cercós García 15 ABR 2026 - 09:51h.

El kosovar ya es el máximo goleador histórico de Primera con el RCD Mallorca

Yo vi jugar a Vedat Muriqi

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Vedat Muriqi es uno de los hombres de moda en Primera División y en el RCD Mallorca. El delantero kosovar está en un estado de forma increíble, y es que con sus 21 goles que suma en la presente temporada no solo acecha el 'pichichi'. Muriqi ya ha entrado en la historia de la entidad balear convirtiéndose en su máximo artillero en LaLiga, con un total de 55 goles. Los dos que anotó ante el Rayo Vallecano hace pocos días no solo sirvieron para volver a salir del descenso, sino también para corroborar su leyenda en la isla. Ahora, por delante, sigue teniendo diferentes retos a su alcance. El primero de ellos, como es obvio, es lograr la permanencia del Mallorca.

Pero Muriqi siempre deja grandes momentos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. En un vídeo publicado en las redes oficiales del Mallorca, el kosovar trata un curioso tema que siempre se han preguntado los aficionados: los vendajes en las manos. Ya es habitual ver a muchos con las manos vendadas pero, ¿por qué? En su momento había incluso teoría sobre Lamine Yamal o los jugadores del FC Barcelona, que utilizaban vendajes especiales para mejorar el rendimiento. Ahora, Muriqi, saca a todo el mundo de dudas.

La verdad de los vendajes en el fútbol

Caminando hacia el entrenamiento, Muriqi cuenta por qué él lleva ese vendaje en la mano. "Yo lo llevo porque me duele este dedo, me duele la muñeca y me duele este otro. Pero Marash Kumbulla se lo ha puesto, dice, para tener una mejor coordinación. Se siente más coordinado. Pero yo no sé qué tiene que ver. Por favor, si hay algún profesor, que nos explique", reconoce el delantero kosovar.