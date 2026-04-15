Las opciones de Martín Demichelis en el Mallorca para suplir las bajas de Mateo Joseph y Zito Luvumbo

Alberto Cercós García 15 ABR 2026 - 17:07h.

El efecto colateral de la gran victoria del Mallorca ante el Rayo es la lesión de Zito Luvumbo

Muriqui desvela al fin por qué los futbolistas juegan con vendajes: "Si hay algún profesor que nos explique"

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En el RCD Mallorca viven una montaña rusa de emociones. Lo puramente deportivo trae consigo muchas cosas positivas, desde la última victoria ante el Rayo Vallecano que saca al equipo del descenso al récord de goles de Vedat Muriqi en Primera División. Sin embargo, hay un punto negativo en todo ese proceso: las lesiones. Primero fueron Antonio Raíllo y Mateo Joseph; ahora, aunque de manera algo más severa, Zito Luvumbo. El angoleño está siendo una de las sensaciones en el revivir del Mallorca con Martín Demichelis. desde que el argentino cogió las riendas, Luvumbo ha ido de menos a más. Ahora, tras los choques ante Real Madrid y Rayo, se había convertido en una pieza fundamental. Su descaro, verticalidad y velocidad lo aupaban como el compañero perfecto de Muriqi en ataque. Y no solo eso, ya suma dos asistencia.

Pero en Mallorca siempre pasa algo, y los efectivos ofensivos esta temporada no tienen la mejor de las suertes. Con Mateo Joseph, Demichelis se ha olvidado ya (se rompió el ligamento cruzado); pero con Luvumbo hay esperanzas. Se ha confirmado que su lesión es 'leve' y que se perderá 2-3 partidos: tiene una pequeña rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Eso provoca que no pueda estar en el próximo encuentro ante el Valencia en Son Moix y le eleva a seria duda para visitar Mendizorroza. Con más optimismo se mira el partido contra el Girona a principios de mayo.

El momento de Jan Virgili

¿Y ahora qué? Con las ausencias de Mateo Joseph y Zito Luvumbo, Martín Demichelis tendrá que volver a inventarse una dupla perfecta para su ataque. Mientras Muriqi sigue con la flechita para arriba, todo indica a que ante el Valencia se verá a Jan Virgili junto al kosovar. El ex del FC Barcelona se estrenó como goleador ante el Rayo y las palabras de Demichelis sobre él son más que optimistas. Si bien desde que llegó el argentino Virgili ha perdido protagonismo, se espera que con las bajas recupere la titularidad.

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De no ser así, otra opción sería ver a Muriqi con Takuma Asano. El japonés ha vuelto de lesión y es de unas características similares a Luvumbo; igual que Justin Kalumba, quien debutó hace pocas jornadas. Otros como Abdón Prats o Javi Llabrés también podrían entrar en la consideración de Demichelis, pero visto lo visto ninguno de los mallorquines cuenta para él en estos momentos de la temporada.