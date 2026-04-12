Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 23:00h.

El 3-0 llegó tras una falta botada por Pablo Torre y un exquisito remate de Jan Virgili

Uno por uno del RCD Mallorca ante el Rayo Vallecano: Vedat Muriqi vuelve a la excelencia con un equipo de notable

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En la victoria del RCD Mallorca ante el Rayo Vallecano no solo se ha visto cómo Vedat Muriqi entraba de lleno en la historia de la entidad balear, sino también cómo Jan Virgili se estrenaba como goleador con la camiseta bermellona. La temporada de Virgili ha estado marcada por una tremenda irrupción en las primeras jornadas y un bajón considerado con la llegada de Martín Demichelis. Si bien el extremo catalán era prácticamente inamovible para Jagoba Arrasate en sus alineaciones, el argentino ha sido algo más duro con él. Siempre partiendo de la base que Demichelis sabe a la perfección su proyección, el nuevo técnico del Mallorca le sentó en su primer partido en Pamplona. Ahí, al salir, recibió el duro castigo de una roja directa. Tras dos jornadas sin poder contar con él y un parón de selecciones de por medio, Jan empezó a contar de nuevo en los planes de Martín.

Durante el Mallorca-Rayo, Virgili repitió suplencia. Pero antes del partido Demichelis ya notó algo diferente. "Su arenga en el vestuario antes de salir a jugar el equipo, donde no le tocó ir desde el inicio. Él sabe, si me escucha, él sabe de lo que estoy hablando. Hoy lo vi muy bien", confesaba el argentino en rueda de prensa. Y es que, esta vez, Jan sí tuvo premio: pudo estrenarse por fin como goleador. "Dicen que lo bueno se hace esperar. Muy feliz por mi primer gol en LaLiga y la victoria del equipo sobre todo. Esto es para vosotros, abuelos. Gracias afición, estamos juntos en esto", posteaba el catalán en su cuenta de Instagram. Una publicación donde destaca una imagen de su madre, emocionada en la grada, con lágrimas en los ojos.

Jan Virgili se quita un peso de encima

La andadura de Jan Virgili en la élite no está siendo sencilla. Empezó de manera muy contundente y poco a poco el suflé fue disminuyendo. Ahora, con Demichelis, ha aceptado un nuevo rol. Una nueva etapa donde es importante que la use para madurar. "Creo que siempre llega cuando menos te lo esperas. Me he quitado un peso de encima, estoy muy contento", contaba el propio Virgili tras el partido a los medios del club. "Llevamos tres victorias en casa seguidas y vamos a por la cuarta para conseguir el objetivo. Tenemos que seguir jugando como lo estamos haciendo y lo conseguiremos", añadía.

Al marcar el 3-0, tras rematar una falta muy bien botada por Pablo Torre, toda la afición mallorquinista se volcó por completo con él. Corearon su nombre y celebraron por todo lo alto el gol que sentenciaba el choque. "Que la afición te quiera siempre es positivo y muy contento por ayudar al equipo", zanjaba.