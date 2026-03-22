Galones a Pablo Torre y confianza a Zito Luvumbo, los detalles de Martín Demichelis

Pablo Torre y Zito Luvumbo 'señalan' a Martín Demichelis y el bajo nivel del banquillo del Mallorca

El Elche remonta al Mallorca y gana su primera final por la permanencia

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Martín Demichelis sufrió este pasado sábado su primer gran varapalo como entrenador del RCD Mallorca en el Martínez Valero. Una dura derrota ante el Elche donde quedó patente el mucho trabajo que el argentino aún tiene por delante. Los locales remontaron en menos de diez minutos el 0-1 de Pablo Torre. Y eso pasó, precisamente, con la retirada del campo de dos jugadores vitales en el partido. El mencionado Torre y Zito Luvumbo. Dejando al margen toda la polémica y ruido que surgió tras una tensa rueda de prensa, Demichelis sigue dando pasos adelante como técnico bermellón. Si bien la derrota corta la proyección del equipo y le lastra en la clasificación, hay ciertas lecturas positivas que se pueden seguir sacando. También hay de negativas, eso sí: desde el peor momento para fallar de Vedat Muriqi a la mala planificación deportiva, que condiciona por completo cualquier partido al tener un banquillo tan limitado.

Cuando el Mallorca llegó a la hora de partido en Elche y el resultado marcaba 0-1 para los bermellones, el contexto era más que favorable. No solo por la victoria en sí, sino por sus significados. Poner más tierra de por medio con el descenso y vencer a un rival directo era la premisa más clara en la isla. Sin embargo, las diferentes desconexiones que sigue teniendo la plantilla lastra por completo los resultados. Y, en esta ocasión, el señalado sí es Martín Demichelis.

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Pablo Torre y Zito Luvumbo: su importancia en el juego

Pablo Torre y Zito Luvumbo estaban siendo lo mejor del partido en clave Mallorca. El cántabro está cogiendo galones con Demichelis y la respuesta está siendo superlativa: dos goles en los tres partidos y demostrando tener calidad suficiente para jugarlo todo. Confianza y demostración. Pocas cosas más puede pedir un entrenador. Pero cuando su presencia en el once es tan importante, quitarlo justo tras recibir el 1-1... Eso no puede volver a suceder.

Misma historia con Luvumbo. El angoleño estrenó titularidad con el Mallorca en Elche y fue de lo mejorcito en ataque. Asistió a Torre en el 0-1 y su desgaste fue máximo. Lo intentaba, era vertical, veloz; puso en muchos aprietos a la defensa local. Una vez se marchó junto con Pablo, el Mallorca cambió de manera radical. Parecía otro equipo. El banquillo no está a la altura de lo necesario. Ese error, seguramente, Demichelis no lo volverá a cometer. Y es que quitar a tus dos mejores futbolistas de una tacada, en el momento más delicado del partido... El lastre físico puede estar ahí, pero la gestión debería haber sido otra completamente diferente.

A todo esto, ver que Luvumbo y Torre cogen protagonismo con Demichelis es una magnífica noticia para el Mallorca. A fin de cuentas, ambos están jugando mucho más desde que llegó el argentino. Con Jagoba Arrasate, Torre solo jugaba algún ratito; y con Zito, el vasco no era capaz de darle mucha continuidad. Dentro de la parte negativa que supone perder, ver cómo el Mallorca suma a gente para la causa es una gran noticia.