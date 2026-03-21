Celia Pérez 21 MAR 2026 - 17:15h.

El técnico argentino compareció en rueda de prensa tras la derrota ante el Elche

Uno por uno del Mallorca ante el Elche: Pablo Torre vuelve a destacar en un partido con varios suspensos

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El Mallorca ha caído este sábado ante el Elche en un duelo clave por la salvación. Los de Martin Demichelis se adelantaron en el marcador por medio de Pablo Torre, pero los tantos de Rafa Mir y Germán Varela evitaron la victoria. Sobre todo ello ha hablado el técnico argentino en rueda de prensa, en la que además ha mostrado su enfado por la filtración a un jugador antes del partido.

"Como después de una derrota, no hay música, no hay festejo. ¿Cómo se va a estar después de una derrota? Es así. No hay mucho más secretos. Como no hay secretos, también soy frontal, también te digo porque sé que sos mallorquín que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío. Hoy antes de dar la formación un jugador estaba influenciado por vos diciéndole de que no iba a jugar y sabes a quien me refiero perfectamente", comenzó exponiendo el técnico argentino al responder una pregunta.

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"Si sos mallorquín, tu tarea por un lado y la mía por otro lado. ¿Está claro? Porque yo la formación ni si quiera mi staff la sabía hasta hoy en el vestuario. Y vos me influencia emocionalmente a un jugador diciéndole que no va a jugar. ¿Con qué tutela? ¿Con qué certeza? Escribirle a un jugador y decirle eso. Yo he visto los mensajes. Si querés el bien de nosotros no me influencies un jugador emocionalmente para mal. Sabes perfectamente de lo que hablamos. Me puedes criticar cualquier tipo de sistema, pero la frontalidad no, no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo. Mis jugadores se enteraron en el vestuario, acá, de mi formación", añadió.

Además, el técnico aseguró que afrontar el parón de la competición con una derrota no afectará al equipo aunque destacó que lo mejor cuando se pierde es “poder volver a jugar lo antes posible”.

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“Queda mucho, 27 puntos, por lo que hay que seguir trabajando”, afirmó el entrenador, que defendió a su goleador, Vedat Muriqi, a pesar del fallo del penalti que pudo dar un punto al Mallorca.

“Es un jugador súper importante para nosotros y sólo fallan los que los lanzan”, explicó el entrenador, que admitió que el vestuario está afectado por la derrota