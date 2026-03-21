Uno por uno del Mallorca ante el Elche: Pablo Torre vuelve a destacar en un partido con varios suspensos

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 16:10h.

El Mallorca se deja remontar en el Martínez Valero y vuelve a los puestos de descenso

El Elche remonta al Mallorca y gana su primera final por la permanencia

Compartir







Vuelta a la realidad en el RCD Mallorca. Tras dos jornadas sumando puntos, Martín Demichlelis sufre su primer traspiés desde que cogió las riendas del equipo. En un partido donde los bermellones se pusieron por delante en marcador y en el que, por momentos, fue bastante superior al Elche. Sin embargo, los locales remontaron en diez minutos el tanto inicial de Pablo Torre. Para más inri en clave bermellona, Vedat Muriqi falló un penalti en el descuento. Una acción que de haberla materializado hubiera resultado un reparto de puntos 'suficiente' para que el Mallorca no se fuera al parón de selecciones en descenso. Finalmente, 2-1 para un Elche que gana por primera vez en 2026. En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Mallorca en el partido disputado en el estadio Martínez Valero.

Las notas de los jugadores del Mallorca en el Martínez Valero

Leo Román: 5. No pudo hacer nada en los dos goles del Elche y tuvo acciones de mérito, pero todas muy sencillas. Su juego de pies siempre crea mucha inseguridad y hoy no ha sido una excepción.

Antonio Sánchez: 4. Se nota que el puesto de lateral no es el suyo. Luchó, pero claramente Germán Valera le comió la tostada. No tuvo suerte en ataque y queda señalado en la jugada del 2-1.

PUEDE INTERESARTE Pablo Maffeo, en el radar del Valencia CF

Martin Valjent: 6. Pese a los dos goles encajados, de lo mejorcito del Mallorca. Muchos despejes y con un tono serio en defensa. VEl eslovaco no pudo hacer mucho para evitar la derrota.

Antonio Raíllo: 6'5. Roza el notable por su gran primera mitad. Volvió el Raíllo de los grandes partidos, pero el haber encajado dos goles hace que su valoración caiga drásticamente.

Toni Lato: 3. Inoperante en ataque, sin ningún centro en condiciones y en la foto del 2-1 al no marcar bien la zona y a Tete Morente. Muy lastrado el equipo en el sector zurdo.

Omar Mascarell: 4'5. Pudo hacer mucho más incrustándose entre centrales, pero el ex del Elche no tuvo su mejor tarde.

Samu Costa: 6. Lo intentó de todas las maneras posibles con su característica garra, pero esta vez no fue suficiente.

Zito Luvumbo: 6'5. La gran sorpresa del once y del partido. Provocó el caos en la defensa local durante la primera parte. Activo, vertical y peligroso. Se merecía más. Justo al ser sustituido, el Mallorca se cayó.

Mateo Joseph: 6'5. De menos a más. Con Demichelis es otro. Lucha y lo entrega todo en el campo, pero sin acierto de cara a gol.

Pablo Torre: 7. El goleador del Mallorca en los últimos partidos. Demichelis le ha dado galones y su rol en el campo ha cambiado. Se siente importante y anotó el 0-1. Como pasa con Zito, al ser cambiado el Mallorca sufrió desbarajustes.

Vedat Muriqi: 4. Suspender a Muriqi nunca es fácil. En sus botas tuvo el 2-2, desde el punto de penalti, pero el disparo salió por las nubes.

Los suplentes de Martín Demichelis

Sergi Darder: 4. Su entrada al campo no cambió absolutamente nada.

Manu Morlanes: 3. No tuvo prácticamente relación con el balón y no ayudó ni en ataque ni en defensa.

Kalumba Junior: nsnc.