"Sientes impotencia e indignación", ha declarado Leandro Cabrera después de que el CTA admitiera su error

El audio del VAR de De Burgos Bengoetxea en el gol más polémico de LaLiga: 29 repeticiones y un "no lo veo claro"

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Han pasado ya cuatro días desde el partido ante el RCD Mallorca, pero desde el RCD Espanyol siguen indignados con la última actuación arbitral. El último en mostrar su enfado ha sido Leandro Cabrera, que admite que "ya no sirve" de nada que desde el Comité Técnico de Árbitros admitan el error de Ricardo de Burgos Bengoetxea al conceder el tanto del empate del cuadro balear.

"Que pidan perdón ya no sirve, son tres puntos que se van", ha declarado Cabrera. "Sientes impotencia e indignación", ha dicho el club en declaraciones difundidas por el propio club.

Leandro Cabrera mira más allá del Espanyol

El futbolista uruguayo ha apuntado que el "primer perjudicado" es el Espanyol, pero también se ha acordado de más equipos por "justicia deportiva". "Todos los que están en la pelea por el descenso junto al Mallorca se tienen que sentir perjudicados, es comprensible", agregó.

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En un tono serio, Cabrera aboga por "pasar página" y pensar en los próximos compromisos del equipo. "No esperamos nada, ni a favor ni en contra. No es la primera vez que pasa, ha sucedido a lo largo de los años", ha añadido, sin concretar estos episodios.

La gran jugada polémica se produjo el pasado domingo en Son Moix. El Espanyol ganaba 0-1 y defendía el marcador tras la expulsión de Pickel al inicio del segundo tiempo. El Mallorca empató en el 65' por medio de Pablo Torre en una acción precedida de una patada más que evidente de Samú Costa a Urko González de Zárate. Desde el VAR avisaron al colegiado para revisar la acción, pero De Burgos Bengoextea consideraba que no había un contacto claro para hacerlo.

Posteriormente, el CTA ha reconocido que la decisión del colegiado "es errónea". El Mallorca acabó remontando el partido en el tramo final y desde el Espanyol, sea cual sea ahora la postura del Comité, tienen claro que esos puntos ya no volverán.