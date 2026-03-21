El recado en forma de crítica de Vedat Muriqi a Jagoba Arrasate: "Antes corríamos detrás de la pelota"

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 17:06h.

Vedat Muriqi falló un penalti en el descuento y se acordó de cómo jugaba el equipo con Jagoba Arrasate

Uno por uno del Mallorca ante el Elche: Pablo Torre vuelve a destacar en un partido con varios suspensos

Compartir







No ha sido la mejor tarde de Vedat Muriqi como jugador del RCD Mallorca. El delantero kosovar tuvo en sus botas el poder regresar a Palma con un punto bajo el brazo. Pese a que el devenir del partido no estaba siendo positivo para él, el Mallorca había llegado al tramo final ante el Elche vivo. Si bien los primeros en anotar eran los bermellones, gracias a un gran gol de Pablo Torre; la reacción de los locales fue más que agresiva. En menos de diez minutos, Rafa Mir y Tete Morente dieron la vuelta al marcador para dejar los tres puntos en el Martínez Valero. Pero todo eso pudo cambiar si Muriqi no hubiera errado un penalti en el descuento. La acción, clara pero con revisión en VAR, pudo marcar un antes y un después en el tercer partido de Martín Demichelis en el Mallorca. Sin embargo, el fallo de Muriqi lastra al equipo y se va al parón de selecciones otra vez en puestos de descenso.

"Ahora mismo podríamos estar hablando de otras cosas teniendo un punto más. Creo que después del gol, después de 3 o 4 minutos, nos empataron y eso ha sido como… Si eso no pasa y pasan unos 10 o 15 minutos más, te diría que estaría casi hecho, pero bueno, eso es el fútbol. Tuve la oportunidad de conseguir un punto más para mi equipo en los últimos minutos. Fallé un penalti, que también son cosas que pueden pasar en el fútbol, pero claro, a estas alturas, en este nivel de los partidos que estamos jugando en la Liga, un jugador como yo, con mucha experiencia, creo que tendría que convertir ese gol. Pero bueno, lo siento, me sabe mal para todos nuestros aficionados que han viajado hasta aquí.", reflexionaba Muriqi tras el partido en los micrófonos de DAZN.

Vedat Muriqi y su palo a Jagoba Arrasate

Pese a la derrota, este Mallorca parece algo diferente. Con Martín Demichelis, el equipo balear había logrado dar un paso adelante empatando en Pamplona y ganando hace una semana al Espanyol. La 'era' del técnico argentino estaba empezado de la mejor manera posible, dejando atrás a Jagoba Arrasate. Y precisamente, de Arrasate se ha acordado Muriqi de manera indirecta. El kosovar ha elogiado cómo juega ahora el Mallorca, acordándose y dando un palo a cómo lo hacía con Arrasate en el banquillo.

PUEDE INTERESARTE El Elche remonta al Mallorca y gana su primera final por la permanencia

"Lo que me gusta del equipo es que llevamos tres jornadas jugando muy bien, teniendo el balón e intentando jugar de verdad, no como antes que siempre estábamos defendiendo y corriendo detrás del balón. Con el míster ya hemos cambiado muchas cosas y la verdad es que estoy muy contento. Ojalá sigamos así. Ese es el buen camino para nosotros", zanjaba el kosovar.