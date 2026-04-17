Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 14:28h.

El movimiento depende del futuro de Robert Lewandowski

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El FC Barcelona ya mueve ficha en el mercado… y apunta al Atlético de Madrid. No se trata de Julián Álvarez, sino de Alexander Sørloth, el delantero noruego que ha entrado en la agenda azulgrana como posible relevo de Robert Lewandowski ante la incertidumbre sobre su futuro.

Sørloth, el perfil que encaja en el Barça

El club azulgrana busca alternativas en ataque y Sørloth aparece como una opción muy seria. Su perfil recuerda al de Lewandowski: delantero de referencia, potente físicamente y con capacidad para fijar centrales y finalizar jugadas.

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Además, su adaptación al sistema de Hansi Flick sería rápida, algo clave en un Barça que no quiere perder competitividad inmediata. El interés no es casual: la dirección deportiva ya ha realizado un sondeo formal para conocer su situación.

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Todo depende ahora del futuro del delantero polaco, que maneja ofertas importantes fuera de Europa y debe decidir si continúa bajo nuevas condiciones o inicia una nueva etapa.

Un mercado que se agita en Can Barça

El posible fichaje de Sørloth es solo una pieza más de un verano que apunta a movido en Barcelona. La defensa también está en el punto de mira con Alessandro Bastoni, que ya habría dado el visto bueno al proyecto, aunque falta el acuerdo con el Inter de Milán.

En el capítulo de salidas y otros movimientos, el nombre de Marcus Rashford pierde fuerza, mientras el Atlético trabaja para blindar a Julián Álvarez y evitar más tentaciones externas.

El Barça, por tanto, no solo piensa en reemplazos: está diseñando una reestructuración que puede afectar a varias líneas del equipo.