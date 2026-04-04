Jorge Morán 04 ABR 2026 - 11:07h.

Una leyenda polaca le aconseja sobre su futuro

Robert Lewandowski se sincera sobre su futuro en el Barça y en la selección: "Decidir qué es lo mejor"

Compartir







El futuro de Robert Lewandowski sigue en el aire. A sus 37 años de edad, el delantero no sabe si continuará en el Barcelona la próxima temporada y ya hay varios equipos interesados en hacerse con sus servicios. La idea del polaco no está clara, pero tendrá todo el verano (sin Mundial) para poder decidir si quedarse en el club catalán o buscar una nueva aventura, en algún lado más exóticos o en Italia.

En las últimas semanas, el nombre de Robert ha estado muy ligado con la Serie A. Desde Italia apuntan que Lewandowski es el objetivo número uno de la Juventus para la próxima temporada, lo que supondría un gran reto para terminar su carrera.

PUEDE INTERESARTE El Inter de Milán rechaza la primera oferta por Bastoni y el Barça ya sabe cuánto piden por el defensa

El consejo de una leyenda polaca a Lewandowski

Estas informaciones han volado como la espuma y muchos han sido los que le han aconsejado firmar por la 'Vecchia Signora'. Uno de los últimos ha sido la leyenda polaca Zbigniew Boniek, quién también jugo en la Juventus del 1982 al 1985.

"Depende lo que tenga en la cabeza. Si Robert quiere retirarse tranquilamente, le diría que deje correr el fútbol. Pero si quiere luchar por la victoria cada domingo durante dos años más, la Juventus sería un gran reto y el lugar perfecto. Además, siempre le he dicho a Lewandowski que venga a Italia", comenzó diciendo a La Gazzetta dello Sport.

"Conozco a Robert desde que era un niño pequeño y jugaba en la Segunda División de Polonia. Ya marcaba muchos goles en ese momento. Después nos conocimos en la selección, yo como presidente de la Federación, él como delantero. A veces le tomaba el pelo y le decía 'marcas tantos goles porque nunca has jugado en Italia. Para ser un verdadero goleador, también tienes que demostrar tu potencial en la Serie A'. Quizás no es el campeonato más bonito de ver, pero aún es el más duro, sobre todo para los delanteros", comentó.

Aunque la edad ya le empieza a pensar, Lewandowski sigue teniendo un gran estado físico, lo que le ayudaría para competir en un equipo como la Juventus. "Físicamente, está en muy buen forma. En un profesional ejemplar y no ha sufrido ninguna lesión grave en su carrera. Estoy convencido que Lewandowski aún puede jugar dos grandes temporadas. Se trata de una cuestión de fortaleza mental y motivación. A nivel físico, parece un robot humano. Encajaría a la perfección en el antiguo estilo de la Juventus", aseguró.