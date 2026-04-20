Redacción ElDesmarque Madrid, 20 ABR 2026 - 11:11h.

El jugador brasileño fue abucheado por sus propios aficionados tras la derrota de Santos frente a Fluminense

Neymar Jr imita a Lamine Yamal en un partido loco con el Santos: gol y rifirrafe con el público

Compartir







Neymar Junior vuelve a estar en el centro de la polémica. Santos perdió por 2 goles a 3 frente a Fluminense en la jornada número 12 de la Serie A brasileña y la imagen más llamativa del encuentro la dejó el '10'. Santos está 15º en liga con 13 puntos, tan solo 4 por encima de los puestos de descenso y lejos de los mejores de la competición. El Fluminense, que está 3º, venció al equipo de Neymar con un gol de John Kennedy en el minuto 86. Los aficionados del conjunto blanco y negro, después de acabar el partido y ver que su equipo no había conseguido ningún punto, explotaron contra sus jugadores y, en especial, contra Neymar, que lleva varias semanas siendo el centro de atención. El ex jugador del París Saint Germain y FC Barcelona fue abucheado por la grada y, mientras se dirigía al túnel de vestuarios, realizó un gesto que ha incendiado las redes sociales. El extremo brasileño tuvo que salir a defenderse y ha publicado un post en su cuenta oficial de X donde explica lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE La Federación de Brasil renovará a Carlo Ancelotti sin haber disputado un gran torneo: salario y duración

El gesto de Neymar Junior tras la derrota de Santos

El jugador brasileño lleva varias semanas siendo el principal objetivo de las protestas y críticas de los aficionados de Santos y lo ocurrido tras la derrota frente a Fluminense no es una sorpresa. Lo llamativo es el gesto que Neymar Junior realizó en forma de respuesta a los abucheos de los hinchas de su club. El '10' se dirigía al túnel de vestuarios cuando, justo antes de entrar en él, se llevó los dos dedos índices a sus oídos. Desde la realización de televisión parecía que el crack brasileño estaba dirigiéndose a los aficionados, pero en un vídeo que ha colgado él mismo después del encuentro, se aprecia como el gesto continúa dentro del túnel y que simplemente se estaba rascando.

La explicación de Neymar Junior en redes sociales

El 10 de Santos, tras acabar el partido, publicó un post en su perfil oficial de X donde explicaba el gesto que había realizado mientras iba camino del túnel de vestuarios: “¡Llegó el día en que tengo que explicar una RASCADA DE OREJA! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… ¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante". Las últimas semanas de Neymar en Santos, pese a las buenas cifras, están siendo caóticas. Hace 15 días, en la entrevista post-partido contra Remo declaró que la árbitra del encuentro "se levantó con la regla" después de no estar satisfecho con la actuación de la colegiada y, hace pocos días, se encaró con un aficionado de Santos después de que este le llamara "gordito".