Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 10:42h.

Robert Lewandowski se reunirá con su agente y el Barcelona

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El FC Barcelona ya está trabajando en el mercado de fichajes del próximo verano. Los de Hansi Flick están completando una gran temporada, con LALIGA prácticamente en el bolsillo, pero sin llegar a competir como hubiesen querido en Champions League y Copa del Rey.

Una de las posiciones clave a trabajar en el conjunto culé es la del delantero centro. En los últimos días, además del nombre de Julián Álvarez, el club blaugrana ha sido ligado a otros atacantes como Vedat Muriqi o Alexander Sorloth.

Cuándo se reunirá el Barça con Lewandowski

Pero, por el momento, aún tiene que resolver al futuro con su actual '9', Robert Lewandowski. El delantero polaco termina contrato a final de temporada y, a sus 37 años -para 38 en agosto-, todavía no tiene claro qué pasará con él.

Según ha contado el diario Mundo Deportivo, Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski se reunirá con el club culé para negociar las condiciones de su contrato. Tal y como ha contado el medio catalán, al jugador se le ha ofrecido una temporada más, pero aún falta por concretar algunas condiciones del contrato.

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Por el momento, no ha habido una respuesta negativa sobre la propuesta. Sin embargo, aún falta por negociar algunos flecos de la renovación, ya que desde la entidad buscan llegar a un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que tiene actualmente. Aun así, esta reunión entre el agente de Robert Lewandowski y el club catalán no tendrá lugar hasta la primera semana del próximo mes de mayo.

El Barcelona sigue siendo la prioridad de Robert Lewandowski. Sin embargo, si la negociación no llega a buen puerto, sigue contando con muchas otras opciones encima de la mesa.

Algunas de ellas, debido a su edad, se trata de destinos más exóticos como la MLS o Arabia Saudí. Aun así, sigue siendo un delantero llamativo para el fútbol de élite europeo y ya ha sido relacionado con clubes como el Milan o la Juventus.