El banquillo por el que compite Xavi Hernández con Marcelo Gallardo o Matías Almeyda

Lucas Gatti 18 ABR 2026 - 18:17h.

El Inter de Miami busca al sucesor de Mascherano

Cronología de una enemistad anunciada: la relación entre Xavi y Joan Laporta que ha acabado por explotar

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Tras la salida de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami CF por “motivos personales”, la dirigencia del club estadounidense se puso en campaña para buscar al sucesor del Jefecito. Existen tres candidatos que se barajan por arriba de la mesa, pero hay uno pica en punta. El apuntado es Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona.

La directiva encabezada por Jorge Mas, CEO y gerente propietario de la institución, junto con David Beckham, copropietario del Inter, busca reencontrarlo con Lionel Messi para asegurar la continuidad del estilo de juego estilo Barça, convirtiéndolo en una opción sólida por su buena relación con el núcleo pesado del equipo.

La relación entre Messi y Xavi es muy buena, ya que compartieron el vestuario durante muchos años. Ganaron juntos 24 títulos oficiales en el primer equipo del FC Barcelona, periodo abarcado desde el debut de la Pulga en 2004 hasta la salida de Xavi en 2015. La llegada de Xavi al banquillo del Inter no sería una sorpresa, considerando la presencia también de exjugadores del Barça en el plantel como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes también compartió plantel culé.

La última experiencia de Xavi como entrenador fue en el primer equipo del Barcelona. Cerró su etapa en mayo de 2024 tras dos temporadas y media, marcada por altibajos: ganó LALIGA y la Supercopa (2023), pero se fue sin títulos en su último año, admitiendo un desgaste emocional, falta de auto exigencia y una tensa relación final con la directiva de Joan Laporta. Tuvo una efectividad del 68.53%, producto de 91 victorias en 143 partidos. Previamente, había dirigido al Al-Sadd de Qatar, entre el 2018 y 2022 con 102 encuentros dirigidos, de los cuales logró 67 triunfos.

Todos los cañones apuntan al ex mediocampista, que no entrena desde que dejó el Barcelona. Xavi cumple con todos los requisitos para hacerse cargo de ese banquillo: nivel, amistad con Leo y el resto de estrellas, y ganas de empezar un nuevo proyecto.

En esa lista de candidatos, también figura Marcelo Gallardo, quién dejó de dirigir a River Plate hace un mes y medio. Además, aparece Matías Almeyda, ex entrenador de los San Jose Earthquakes, quien ya conoce la MLS por su paso entre 2018 y 2022, y que acaba de terminar su vínculo en el Sevilla, de España.

Mientras la dirigencia sigue definiendo al reemplazante de Mascherano, anunció a Guillermo Hoyos como director técnico interino. Estará el mando durante los próximos ocho encuentros previos al parón internacional debido al inicio del Mundial 2026. Su continuidad no está en evaluación y su rol se limitará a sostener el funcionamiento del equipo mientras avanza la elección definitiva.

Salida repentina de Mascherano en el Inter de Miami

La dirigencia estadounidense se sorprendió con la salida repentina de Mascherano, poco tiempo después de alzarse con la MLS Cup. Esta situación generó que no tenga un plan B inmediato para elegir a su reemplazante. Y por este motivo, se tomará tiempo para definir un sustituto.

Fue el propio Jefecito quien comunicó su salida a través de un mensaje difundido por el club, días atrás. El argentino agradeció la confianza depositada en él, destacó el esfuerzo colectivo de todos los empleados y tuvo palabras especialmente emotivas para sus jugadores, a quienes atribuyó los momentos más inolvidables de su etapa al frente del equipo.

Durante su periodo en el Inter, el equipo logró una campaña histórica al marcar 101 goles en la temporada 2025, cifra récord en la historia de la MLS. Alcanzó además las eliminatorias de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde se convirtió en el primer club de la liga estadounidense en vencer a un rival europeo en partido oficial. En la actualidad, el conjunto de Miami suma tres victorias, tres empates y una derrota, ubicándose en el tercer lugar de la Conferencia Este, a un punto del segundo puesto.