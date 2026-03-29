Joaquín Anduro 29 MAR 2026 - 13:37h.

Laporta destaca que fue la mejor decisión para el Barcelona

El enésimo show de Joan Laporta: canta y bota con 'Lo Pau de Ponts' y se acuerda del "repaso" a Víctor Font

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Hace dos semanas, Joan Laporta consiguió la victoria sobre Víctor Font en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ampliando su mandato en esta segunda etapa al frente del club. Los socios le demostraron su confianza tras una dura campaña con ataques cruzados como el de Xavi Hernández, que le señaló por no haber querido fichar a Leo Messi de vuelta en 2023. Una decisión ante la que ahora, el presidente electo culé saca pecho.

En una entrevista con El País, el abogado catalán se reafirma en esta negativa que llevó a la leyenda azulgrana al Inter de Miami tras acabar su periplo en el PSG, por el que firmó al no recibir en 2021 el OK de LALIGA para su inscripción con el Barça: "Hice lo que tenía que hacer. Me hubiera gustado que hubiera continuado, pero no pudo ser por razones económicas. Tuve que tomar una decisión".

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Joan Laporta asume la responsabilidad de esta decisión pero también saca pecho por el debut de Leo Messi, que llegó en su primera etapa como presidente, y por este 'no' en 2023: "Es una cosa que llevaré siempre. También me gusta pensar que fue conmigo como presidente que pusimos a Leo en el primer equipo y durante muchos años fue el mejor jugador del mundo conmigo como presidente".

"Luego tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club, hicimos un equipo competitivo y era el momento del relevo generacional. Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer el equipo nuevo con Leo ayudando? Sí. Eso se intentó, pero no pudo ser", insistió el mandatario azulgrana.

Joan Laporta defiende su relación con las leyendas del Barça

También se ha defendido Laporta de las palabras de Xavi acusándole de evitar una lucha de poder en caso de fichar a Messi: "En cada decisión que se toma se buscan estas historias. Mi relación con los jugadores de referencia cuando he sido presidente siempre ha sido muy buena. Al menos, yo me he sentido muy a gusto. No todo tiene que terminar mal. Es muy difícil cuando un jugador se marcha pero el tiempo te lleva a recordar buenos momentos y a reencontrarte con la persona".

Por último, el presidente electo del Barcelona se muestra confiado en un reencuentro con Leo cuando se presente su estatua en el Camp Nou y se le homenajee como es debido: "Es un jugador de referencia generacional: Kubala, Cruyff y Messi. Debe tener una estatua y también el partido homenaje. El Barça es su casa. La relación de futuro y de presente inmediato será como quiera Leo y como quiera el Barça. En algún momento volverán a confluir intereses".