Joan Laporta se presenta por sorpresa en el entrenamiento para animar a los jugadores ante el Newcastle

Saray Calzada 17 MAR 2026 - 12:01h.

Laporta, acompañado, de Rafa Yuste estuvo presente en el entreno

Jorge Picón señala el punto débil del Barça que les puede costar la Champions

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El FC Barcelona necesita ganar al Newcastle para pasar a los cuartos de la Champions League tras el empate a uno de la ida. El encuentro será en el Camp Nou y tendrán todo el apoyo de su afición y también del que será investido presidente en unos meses. Joan Laporta ganó las elecciones el pasado domingo y se ha presentando en el último entrenamiento para dar ánimo a sus chicos como se puede ver en el vídeo superior.

El futuro presidente llegaba junto a Rafa Yuste, persona que hasta que Laporta coja el testigo seguirá en el cargo. El mandatario culé arrasó en las elecciones el pasado domingo y ya está ejerciendo de presidente en la sombra. En una entrevista en 'RAC 1' anunció que la renovación de Hansi Flick está al caer y tiene claro que va a seguir de la mano de Deco en el área deportiva.

Joan Laporta confía en el equipo

Estuvo viendo la última sesión del entrenamiento previo al partido contra el Newcastle y también estuvo hablando con los jugadores y el entrenador alemán. Antes de estar en la ciudad deportiva, Joan Laporta hizo varias entrevistas. Una de ellas fue en 'Catalunya Ràdio' y ahí habló del partido de Champions.

"Es un equipo que va con todo. Ya vimos que ganaron el último partido. Sería una muy mala noticia no pasar, dentro del presupuesto tenemos en la cabeza llegar a cuartos. Espero que los jugadores nos regalen otra noche de gloria", dijo en el citado medio.

También habló del duelo del Madrid contra el City. "Puede pasar de todo. Por Pep... sí que le doy opciones; está complicado, pero jugando en casa. El Madrid ganó la ida, pero el City cuidado que tienen un equipo muy potente. Con Pep nos enviamos mensajes. "¿Si intenté que volviera? En su día le dije... en 2021 estuvimos hablando, hablé con Txiki y Pepe, pero ellos estaban en Manchester muy situados. Ellos me dicen que aquí hay mucha más presión. ¿Cómo vivo yo esta presión? Yo no soy insensible a nada, soy sensible a todo pero tengo la piel muy gruesa".