El enésimo show de Joan Laporta: canta y bota con 'Lo Pau de Ponts' y se acuerda del "repaso" a Víctor Font

Saray Calzada 20 MAR 2026 - 07:49h.

Joan Laporta asistió al concierto de Lo Pau de Ponts y dejó un recital de momentazos

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Joan Laporta sigue celebrando su contundente victoria en las elecciones contra Víctor Font. El presidente del FC Barcelona tomará posesión del cargo en unos meses, pero mientras tanto está disfrutando de su resultado. La pasada noche estuvo en 'Luz de Gas', su sitio de referencia para grandes eventos y celebraciones. Allí asistió al concierto de Lo Pau de Ponts, el artista que le hizo la canción para su campaña electoral. Allí el catalán volvió a dejar su sello y dejó grandes momentazos como se puede ver en el vídeo superior.

En el escenario se acordó de los macarrones que cocinó en su día en la campaña electoral o del posterior "repaso" que le dio a Víctor Font en las elecciones. De momento, Joan Laporta disfruta de este tiempo antes de tomar posesión. Ya se sabe que será el próximo 1 de julio cuando Rafa Yuste le dé el testigo.

La toma de posesión de Joan Laporta

La entidad catalana ha especificado que las reuniones de los órganos de gobierno del Barça "corresponden exclusivamente a la junta directiva actual, sin perjuicio de que, cuando se considere oportuno, se podrá invitar a miembros de la junta electa o bien solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante".

Además, los miembros de la junta electa podrán asistir a los eventos deportivos e institucionales del club "en calidad de invitados", y a actos organizados por terceros "en las condiciones que determine el club", aunque "en ningún caso ejercerán funciones de representación institucional ni actuarán en nombre del FC Barcelona sin la presencia de miembros de la junta directiva actual".

Asimismo, y hasta la toma de posesión de la nueva junta directiva, prevista para el 1 de julio de 2026, la responsabilidad de la sección de baloncesto recaerá en el directivo Francesc Pujol; Joan Solé coordinará las secciones deportivas, a excepción del fútbol femenino, que estará a cargo de Ángel Riudalbas, quien también asumirá responsabilidades en el área económica.

Josep Cubells seguirá como vicepresidente y secretario, el área social y las cuestiones relativas a los socios y socias continuarán bajo la responsabilidad de Josep-Ignasi Macià, y Alfons Castro Sousa asumirá las funciones de tesorero, encargándose de la gestión económica y del control presupuestario del club.