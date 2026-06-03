Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 13:27h.

El Panda analiza el amistoso en Riazor y el futuro de España

Los 289 jugadores que no representan a su país natal en el Mundial 2026: más de una decena de españoles

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Borja Iglesias compareció este miércoles en sala de prensa en la previa del amistoso ante Irak. Con el estado del césped de Riazor de fondo, el delantero del Celta de Vigo fue protagonista antes de la primera gran prueba previa al Mundial 2026. El Panda, que ha completado los cuatro días de entrenamiento con la Selección Española al completo, respondió a todo tipo de asuntos.

El ariete fue cuestionado por su rol en el combinado nacional y se puso al servicio del seleccionador: "Nunca he sido de prometer. Mi intención es venir a sumar en el rol que me toque, disfrutándolo, con una sonrisa y si tengo una oportunidad la aprovecharé y sino animaré desde fuera como el que más".

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Visiblemente emocionado, Borja Iglesias compartió su primer recuerdo de los mundiales. Fue en 2002, en aquel mítico 'robo' arbitral con la manida jugada de Joaquín Sánchez apurando línea de fondo: "Es bonito y emocionante. Es algo que hasta que lo viva de verdad no le daré la importancia que tiene. Mi primer recuerdo, el más nítido es el Mundial de Corea y Japón. El sufrimiento de la fase eliminatoria, eso fue un día que me fui enfadado y estuve el verano bastante jodido".

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Las palabras de Borja Iglesias en la Selección Española

En casa. "Estoy en esa emoción. Sí, lo del tema de los gallegos, me los encuentro en cualquier lado y para nosotros, que encima somos muy orgullosos, nos saludos siempre. Feliz, contento y con ganas".

Reacción a la lista. "Previo a la hora de la lista estaba bastante tranquilo porque el trabajo estaba hecho, pero cuando empezó la cuenta regresiva... si que me puse un poco nervioso".

Riazor. "La verdad que ni lo había pensado, no tengo esa sensación. Cuando s ejuega un derbi se vive de otra manera, pero con la Selección lo importante es la Selección y disfrutar del buen ambiente que se genera, creo que está lleno además".

Sus imprescindibles en la maleta. "Me llevo mi set para hacer café de filtro que lo aprovecho para compartir con los que le gusta, una cámara de fotos y posiblemente también la Nintendo que solemos jugar al Mario Karts".

Los haters en redes sociales. "Que al final los gustos y opiniones son así, también lo entiendo pero en lo que me centro es hacer mi parte, es lo que me toca. No soy yo quien decide".

Los futbolistas que llegan entre algodones. "Entendemos que estas situaciones suceden y estoy seguro que nos aportarán muchísimo. Es lo que toca y disfrutar también de esos procesos de recuperación".

¿Le cuesta más conseguir las cosas que a otros? "No tengo esa percepción, la verdad. Creo que soy muy afortunado y ahora estoy viviendo la situación más importante como jugador profesional. Cada uno tiene su camino. Siempre he sentido que he trabajado mucho por las cosas, pero también las he recibido".