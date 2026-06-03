Los cinco movimientos en duda de la Real Sociedad en el mercado de fichajes

Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 11:05h.

También hay cuatro casos claros en la operación salida y dos posiciones a reforzar

Pellegrino Matarazzo ubica su próximo objetivo en la Real Sociedad: "A una hora de mi casa"

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Erik Bretos afronta un nuevo verano con mucho trabajo. Los dos primeros equipos de la Real Sociedad protagonizarán movimientos y el líder de la parcela deportiva asume el reto. Tras establecer la hoja de ruta con Pellegrino Matarazzo, dos posiciones acaparan los focos en materia de llegadas y hasta cuatro futbolistas están en la rampa de salida. Y todo ello sin obviar las dudas.

El eje de la zaga y el ataque demandan nuevas caras. El club txuri urdin busca activos comodines en ambas zonas que puedan ejercer otros roles en momentos puntuales. En las salidas, Brais Méndez ve con buenos ojos un regreso al Celta y Zakharyan, Karrikaburu y Carlos Fernández completan el cupo fijo.

Y luego está el mercado en sí. Con el paso de los días se irán resolviendo hasta cinco situaciones de la actual plantilla que, como mínimo, están en el aire. Así lo desliza Noticias de Gipuzkoa en su radiografía detallada del equipo.

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Los cinco movimientos en duda de la Real Sociedad en el mercado

El verano apunta a ser movido para Take Kubo. Tras un curso condicionado por las lesiones, el extremo sigue siendo uno de los activos más importantes de la Real Sociedad. Con mucho mercado, el futbolista japonés disputará el Mundial y podría decantar a algún otro equipo a lanzarse a por su fichaje. En el club donostiarra se harán fuertes por el atacante, pero se escucharán ofertas.

Aihen Muñoz protagoniza otra de las dudas. El lateral izquierdo entrará en los próximos días en su último año de contrato en la Real Sociedad. Con un rol muy secundario bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo, la continuidad del jugador de Etxauri es una incógnita lógica para el próximo curso.

Y por último, tres cedidos que regresan y no tienen el sitio confirmado. Tras acumular minutos en el descendido Real Oviedo, Rino tendrá la oportunidad de conocer de cerca a Javi López. El lateral no descartó incluso la posibilidad de regresar al Carlos Tartiere aún en Segunda, pero peleará sus opciones de mantenerse en la Real Sociedad.

El caso de Jon Pacheco también será analizado. Con contrato largo en San Sebastián, el equipo txuri urdin busca central tras no apostar por Caleta-Car. Todo hace indicar que se acudirá al mercado aunque su continuidad puede ser complementaria. La última duda la protagoniza Mikel Goti, de regreso tras su cesión en el Córdoba CF y con contrato hasta 2028. El centrocampista ofensivo tiene mercado en LALIGA Hypermotion.