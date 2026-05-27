La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro: alternativa y precio fijado

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 08:46h.

El FC Barcelona viene valorando su incorporación

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La Real Sociedad disfruta de unos días de descanso tras una histórica campaña en la que tocó el cielo de La Cartuja. Al equipo de Pellegrino Matarazzo se le acabó 'haciendo bola' el tramo final de LALIGA EA Sports, aunque acabó mejorando su imagen en Cornellà con un inspiradísimo Unai Marrero. El rol titular de Álex Remiro se vio alterado a última hora en tierras catalanas por unas dolencias físicas y quién sabe si volverá a defender la portería donostiarra.

Desde hace meses, el guardameta de Cascante viene sonando con fuerza para completar la portería del FC Barcelona. La Real siempre se había mostrado inflexible por un activo importante por el que incluso trabajaba en la renovación.

Tras el palo del Mundial, Remiro desconecta de una campaña que no ha sido sencilla para él por todo el ruido mediático que le ha rodeado. No obstante, el guardameta afronta semanas importantes por su futuro, pues como avanza Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad ha cambiado de opinión.

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La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro

Con contrato hasta junio de 2027, Remiro afronta un verano clave en el que debía tomar una decisión. Una vez inmerso en su último año contractual, el portero podía gozar de mayor libertad para cambiar de aires con el riesgo de no dejar dinero en las arcas donostiarras. La Real Sociedad se habría decantado por un cambio de opinión y, según la citada fuente, el portero está en el mercado.

Álex Remiro cuenta con una cláusula de salida de 70 millones de euros, una cantidad desorbitada que en San Sebastián son conscientes que ningún club abonará. Por esta razón, la Real Sociedad escucharía ofertas que rondasen los diez millones de euros.

El guardameta tendrá la última palabra, y más allá de lo económico, lo deportivo influirá. El interés del Barça es real, pero Joan García es el dueño de la portería azulgrana. Una incontestable suplencia que podría conducir a Remiro a esperar otra propuesta. En la Real Sociedad, la irrupción de Unai Marrero tranquiliza como alternativa, aunque Pellegrino Matarazzo podría demandar la incorporación de un nuevo inquilino para la portería txuri urdin.