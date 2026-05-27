Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 07:15h.

El delantero santiagués, protagonista antes del Mundial

Iago Aspas responde al ejemplo de Jesús Navas en el Celta y al plus del Deportivo: "Se alinearon los astros"

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El Celta de Vigo se marchó de vacaciones con la sensación del deber cumplido. Tras un inicio dubitativo en LALIGA EA Sports, Claudio Giráldez volvió a demostrar su valía junto a un equipo sobrado de talento y desparpajo que seguirá paseándose por Europa. Aunque prima lo colectivo, también destacaron individualidades como la de Borja Iglesias, aunque el ariete comparte anécdotas de vestuario que explican la verdadera razón del éxito del cuadro olívico.

El pasado martes, el delantero santiagués fue protagonista en el afamado programa La Revuelta de TVE. Allí, con el buen rollo que le caracteriza, Borja Iglesias se enfrentó a preguntas más divertidas y algo alejadas de la materia deportiva.

Aunque también habló de su querido Celta. El internacional español, a escasos días de marcharse a Estados Unidos con la Selección Española, comparte secretos del vestuario celeste como los cómicos debates que mantienen.

Borja Iglesias y los debates más locos del vestuario del Celta de Vigo

El futbolista celeste fue cuestionado por el manido '¿Qué prefieres?', un juego de alternativas en la que el jugador debe decantarse por una de ellas. Ahí fue cuando Borja Iglesias reconoció que en el vestuario del Celta juegan a algo similar: "Sí, en el equipo a veces sale algún debate de esos". Al ser repreguntado por esto, el atacante olívico provocó las risas del público.

"Sí... tipo de ¿Te comes la tarta o te comes la polla? Sí, salen debates, en el Celta no, yo creo que en todos lados", afirmó el Panda. A renglón seguido, y por petición del propio entrenador, Borja tuvo que explicarlo: ¿No sabes cuál es? ¿No lo conoces? Hay dos sillas, ¿vale? Entonces te sientas en una o en otra. En una hay una polla y en otra hay una tarta. Entonces... ¿Qué haces? ¿Te sientas en la polla y te comes la tarta o te sientas en la tarta y te comes la polla?"