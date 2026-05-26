El Zaragoza quiere pescar en el Celta y trabaja en un mercado de fichajes de regresos

Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 11:20h.

La dirección deportiva blanquilla está acelerando movimientos

Jorge Valdano no tiene dudas con los futuros rivales del Zaragoza: "Mira cómo te esperarán"

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El Real Zaragoza no puede permitirse relajaciones. Desde que se consumó el trágico descenso al fútbol no profesional, y pese a tener que disputar aún un último encuentro en LALIGA Hypermotion, el club blanquillo da pasos hacia una más que necesaria reestructuración del club. Lo institucional está acaparando focos, pero Lalo Arantegui también avanza en un mercado de fichajes marcado por los regresos.

La economía zaragocista se verá muy perjudicada en la Primera Federación, y a pesar de ello, contará con uno de los mayores presupuestos de la categoría. El objetivo pasa por emular al Tenerife y demostrar la superioridad en el campo, aunque la plantilla actual sufrirá toda una revolución.

Lalo Arantegui lleva semanas moviéndose en el mercado de la tercera categoría del fútbol nacional, con la baza de ofrecer un hueco en un histórico cuyo objetivo no es otro que regresar por la vía rápida a Segunda División. Y además de rastrear nuevas caras, la agenda del director deportivo zaragocista se llena de viejos conocidos.

El Zaragoza quiere pescar en el Celta de Vigo

Según informa el periodista Jorge Rodríguez de SportAragón, el Zaragoza tiene en su lista al atacante Sergio Beltrán, actualmente en el Juvenil A del Celta de Vigo. Tras ocho años en la cantera blanquilla, el ahora futbolista celeste hizo las maletas hace justo un año para cuajar un curso positivo en División de Honor.

Allí, 'Ratón' ha firmado diez tantos jugando por la izquierda. Las lesiones y los ascensos de compañeros al Celta Fortuna (filial celeste) aumentaron su cuota de participación en el equipo juvenil. Ahora, a sus 19 años, el Zaragoza contempla traerle de vuelta.

La de Sergio Beltrán, junto a la de Lambea, fueron dos salidas sonadas en la cantera blanquilla. Ahora, un año más tarde, la situación deportiva y económica del Zaragoza invita a pelear por el regreso de un canterano en el que se tienen muchas esperanzas puestas.