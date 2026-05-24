Qué hay en juego en la última jornada de LALIGA HYPERMOTION: play off y descenso

Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 21:25h.

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Varias cosas en juego por el ascenso y la salvación

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La jornada 41 de LALIGA HYPERMOTION aclaró el camino de algunos de los equipos implicados en sus respectivos objetivos y dejó para el última fin de semana la guinda del pastel. Este domingo se confirmó que el Dépor volverá a LALIGA EA SPORTS de la mano del Racing después de que los cántabros lo confirmaran la pasada semana. La parte amarga son los descensos de Cultural Leonesa, Real Zaragoza y Huesca a falta de que se confirme la última plaza.

Antes de analizar qué hay en juego en la última jornada de LALIGA HYPERMOTION vamos con los resultados de esta 41ª cita del año:

Andorra 0-2 Ceuta

Albacete 3-1 Real Sociedad B

Huesca 0-1 Castellón

UD Las Palmas 1-1 Real Zaragoza

Real Valladolid 0-2 Dépor

Eibar 2-0 Córdoba

Málaga 1-1 Racing

Sporting 3-1 Almería

Cádiz 3-0 Leganés

Cultural Leonesa 0-2 Burgos

Mirandés 3-1 Granada

Qué hay en juego en la última jornada

Después de algunos resultados inesperados, la pelea por el play off de ascenso está más ardiente que nunca. Después de que Racing y Dépor consumaran el ascenso, aún no hay certificados ninguno de los cuatro puestos permiten jugar la siguiente ronda. En el tercer puesto está el Almería con 71 puntos, Málaga y Las Palmas son cuarto y quinto con 70 puntos, respectivamente y el Castellón es sexto con 69. A todos ellos les siguen el Burgos con los mismos 69 y el Eibar con 67. Ninguno de ellos tienen aún asegurada su posición a la espera de lo que suceda en la última cita de la temporada.

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El Málaga visita al Real Zaragoza, el Almería recibe al Valladolid, la UD Las Palmas juega en Riazor, el Burgos ante el Andorra y el Castellón y el Eibar entre sí.

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En cuanto al descenso, el Mirandés es ya el único equipo que puede dar caza a los puestos de salvación. Los rojillos están a tres puntos del Leganés y la última jornada se miden entre sí en una auténtica final por todo lo alto.