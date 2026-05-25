Lalo Arantegui cierra el tercer fichaje para el Real Zaragoza

Celia Pérez 25 MAY 2026 - 15:21h.

El central volverá a la que fue su casa

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Con el descenso a Primera RFEF ya consumado, el Real Zaragoza interioriza un cambio de categoría donde se avecina una fuerte restructuración de la plantilla blanquilla. En este escenario lleva ya tiempo trabajando Lalo Arantegui. El director deportivo tiene cerrados nombres para la próxima campaña como Jaume Jardí y Rubén Díez, a los que se une ahora Jair Amador.

Según cuenta Aragón Deporte, el director deportivo blanquillo ha cerrado el regreso del central caboverdiano al Real Zaragoza. A falta de vivir un último partido con su actual equipo, el Eibar, Jair volverá a la que fue su casa durante cinco años. Un año después de despedirse del cuadro blanquillo, vuelve como tercer refuerzo en el descenso a Primera RFEF, con la intención de ayudar al equipo a volver a la categoría de plata.

Será el tercer refuerzo después de Jaume Jardí, el joven delantero del Gimnàstic de Tarragona. A sus 23 años, ha militado en las canteras de Barça y Real Madrid para acabar explotando en el equipo catalán y centrando el interés de un club como el Real Zaragoza. Y de Rubén Díez, del Ceuta. El futbolista zaragozano ha sido clave en los esquemas de José Juan Romero esta temporada, asumiendo el liderazgo de la medular.

Todo ello unido a que también hay encargado de dirigir el banquillo. Ibai Gómez, ex del Andorra es el elegido por Arantegui para tomar las riendas del primer equipo en Primera RFEF y reconstruir un equipo que pelee la temporada que viene por volver a la categoría de plata.

La caída al fútbol profesional obliga también a mirar todos los estamentos y se estudian cambios estructurales que mejoren la popularidad del club. Fernando López, Director General, ha sido muy criticada desde su llegada por la afición blanquilla, está muy tocado y todos los caminos apuntaban a un cambio. El Zaragoza se ha decidido por darle salida y está inmerso en la búsqueda de un sustituto.