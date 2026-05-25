David Torres 25 MAY 2026 - 10:50h.

"El Valencia CF bajó a Segunda pero no perdió la categoría como ahora"

El Real Zaragoza consuma el desastre con el descenso matemático a Primera RFEF entre lágrimas de los jugadores

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ValenciaEl Zaragoza consumó este domingo su descenso a Primera RFEF. Ni sus 94 años de historia, ni un palmarés envidiable para la mayoría de equipos españoles, ni una fiel, numerosa y castigada hinchada han evitado que el Real Zaragoza abandone el fútbol profesional español, una catástrofe que responde a múltiples factores, entre los que destaca la degradación deportiva que el club ha sufrido en los últimos años. El Real Zaragoza es el primer equipo matemáticamente descendido de la Segunda División en la temporada 2025-2026 tras empatar (1-1) contra la UD Las Palmas. El cuadro aragonés disputará la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol semiprofesional, Primera RFEF, donde ha caído después de trece años en la división de plata.

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La comparativa de Santi Cañizares entre el Zaragoza y la situación del Valencia CF

Se va a Primera RFEF un histórico y otra leyenda del fútbol español como Santiago Cañizares, en calidad de comentarista de la Cadena COPE, lo comentó y lo lamentó. Además, comparó la situación del conjunto maño por la fidelidad de su hinchada. Así, la conversación transcurre entre el exjugador y los periodistas Manolo Lama, Siro López y Juanma Castaño.

"Si vemos Mestalla lleno en Primera", reflexiona Cañizares cuando le dicen que la afición seguirá llenando el estadio del Zaragoza. "Está en Primera dando lástima"

"El Valencia CF bajó a Segunda pero no perdió la categoría como ahora"

Después, le vuelven a recordar que el Valencia CF, cuando bajó a Segunda, también el estadio de Mestalla se llenaba, a lo que el meta de Puertollano lanza su puya contra Peter Lim y su gestión. "El Valencia CF cuando bajó a Segunda División, jugó en Segunda División pero no perdió la categoría. Ahora la ha perdido hace tiempo y hay 45.000 cada semana en Mestalla", sentencia Cañizares, que no estuvo en la manifestación contra Peter Lim del sábado pasado pero la apoyaba.