Copete, resignado: "Por circunstancias sobre las que ya hablaré más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando"
Tuvo que ser operado dos veces
Copete vuelve a pasar por el quirófano: qué tiene y posible tiempo de baja con el Valencia CF
ValenciaEste sábado Copete estuvo en Mestalla viendo como sus compañeros doblegaban al Barcelona. Todo de negro, pero todavía con muletas, el central zurdo andaluz no podía disimular la rabia por no haber podido ayudar más al equipo. Además, su querido Mallorca, dónde estaba hasta que fichó por el Valencia CF, había bajado a Segunda. Pasaron las horas y, el domingo, más calmado pero igual de consciente, utilizó su cuenta oficial de X, antes twitter, para mandar un doble y duro mensaje. Primero, de autoexigencia al equipo, segundo, respecto a su grave lesión y su recaída que aún lo tiene sin poder hacer nada de fútbol.
El mensaje de Copete
Copete no se cortó un pelo. Primero, recordando que "Se acaba una temporada difícil, en la que el grupo sufrió, pero nunca se rindió. Somos conscientes de que hay un gran margen de mejora y de que la exigencia que tiene este club nos obliga a sacar nuestra mejor versión, tanto individual como grupal"
Pero, no contento con ello, luego dio un palo velado a su situación médica y personal: "Para mí no ha sido un año fácil. La lesión me ha obligado a parar, a vivir el fútbol desde otro lugar y a enfrentarme a momentos que nunca imaginé pasar. Han sido meses complicados, de esfuerzo silencioso, de días muy malos, pero también de mucha superación", y añade, "Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando. Mi objetivo siempre ha sido y será volver lo antes y mejor posible para ayudar desde dentro del terreno de juego".
¿Qué pasó con Copete
El jugador José Arias Copete fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda el lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. El central valencianista permaneció ingresado en el centro hospitalario para control clínico evolutivo y, un mes después, a principios de abril, tuvo repetir de nuevo la visita al qurófano. Copete ya era baja segura pero el final de temporada pero, como con las desgracias en este Valencia no vienen solas, el central sufrió un pequeño inconveniente en su recuperación y por tanto, se pospondrá su regreso a los terrenos de juego un poco más.