David Torres 15 ABR 2026 - 09:56h.

Ha tenido que ser intervenido de nuevo de su rodilla izquierda

Lesión de Copete: Qué tiene y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

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El jugador José Copete fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda el pasado lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. El central valencianista permaneció ingresado en el centro hospitalario para control clínico evolutivo y, un mes después, ha tenido que repetir de nuevo la visita al qurófano. José Copete ya era baja segura pero el final de temporada pero, como con las desgracias en este Valencia no vienen solas, el central ha sufrido un pequeño inconveniente en su recuperación y por tanto, se pospondrá su regreso a los terrenos de juego un poco más.

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Según parece el central andaluz del Valencia ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano para limpiar unos restos de la operación de su rodilla, que ya le dejó fuera de combate en Villarreal, tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva. Es un revés, más a medio plazo que a corto plazo, para un Valencia que afronta el partido de Mallorca, el que precisamente sería el regreso de Copete a Mallorca dónde estuvo tres años, con un único central sano: César Tárrega, que aunque acabó con molestias en Elche podrá jugar ante los bermellones. Carlos Corberán, cruza los dedos, eso sí, para que Unai Núñez llegue a tiempo y al rescate y pueda recuperarse para la cita insular.

Adiós a un regreso complicado a Mallorca: posible tiempo de baja

Copete, como ya se sabía por otra parte, se perderá la vuelta a la que fue su casa y de la que salió no sin cierta polémica con su anterior entrenador. No en vano el central en cuanto se supo que iba a salir del Mallorca dejó de jugar y, por momentos, estuvo apartado de la disciplina del equipo como tal ni entrenaba con sus compañeros ni disputaba minutos.

En Valencia fue de menos a más. Al principio le lastró el hecho de ser uno de los fichajes más caros (casi cuatro millones) pero después se hizo con la titularidad y era indiscutible para Corberán hasta que se rompió.

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Ahora eso forma parte del pasado y su presente por desgracia para él y para el Valencia, no es volver a la Isla sobre el césped, sino que tendrá que ver el partido. Por la tele, ya que un nuevo problema aplaza su regreso a la competición que en ningún caso será antes de la temporada próxima.