El Valencia CF de Lim batirá su peor racha histórica fuera de Europa que data del descenso a Segunda

El club suma ya siete temporadas fuera de la élite del viejo continente

El plan de Ron Gourlay con Corberán y la caducidad del fútbol

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El Valencia CF, salvo milagro inesperado que le permita recuperar más de seis puntos en seis partidos, no entrará en Europa la temporada que viene y confirmará así su período más largo en sus 107 años de historia sin estar en la élite del fútbol europeo. Es sólo una mancha más pues el Valencia está en una fase en la que el equipo lucha por no bajar, como reconoció su entrenador Carlos Corberán en Elche.

Es, sin duda, un nuevo récord negativo para Peter Lim que firmará ya su octava temporada sin entrar en Europa desde que hace once años se convirtiera en máximo accionista de la entidad. De ellas, las siete últimas de forma consecutiva y tres luchando casi hasta el final por evitar el descenso.

De luchar por Europa, a sufrir por la permanencia

El dato que agrava esta cuestión es que el club no había dejado de entrar en Europa en una sola temporada desde 1998 y hasta 2015, mientras que desde 2015 se ha quedado fuera hasta en ocho ocasiones. Todo indicaba a que la situación este año sería similar, y más cuando el equipo acabó la primera vuelta como colista. Sin embargo, una reacción en la segunda vuelta de equipo de Champions de la mano del técnico de Cheste hizo que, hasta este sábado, hubiera alguna esperanza, pero las derrotas consecutivas ante el Celta y Elche dejan al equipo con un partido de diferencia sobre la zona de descenso.

El 17 de septiembre se consumará la ignominia salvo milagro

La actual racha fuera de Europa asciende a 2.214 días, cada vez más cerca de su peor registro. La racha más negativa fuera de Europa la vivió todavía en el pasado siglo cuando entre 1983 y 1989 y con un descenso a Segunda División de por medio, pasó 2.373 días sin jugar Europa, con lo que superó la de 1972 a 1978 (2.135 días) y la de 1993 a 1996 (1.043). Con el agravante, además, de que no eran años en los que, como este, se clasificaban hasta siete u ocho equipos para Europa.