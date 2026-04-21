Celia Pérez 21 ABR 2026 - 13:48h.

Se encuentra cedido en el conjunto groguet por el Estoril de Praia

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Lalo Arantegui ha llegado a la dirección deportiva del Real Zaragoza con las ideas muy claras. El equipo, que ahora mismo compite por tratar de conseguir la permanencia en Segunda división, necesita retoques y para ello ya están a pleno rendimiento en las oficinas del club. A los movimientos de renovar a gente de la casa como Hugo Pinilla y Lucas Terrer, el club sigue adelante en cuanto a los refuerzos que deben llegar.

El director deportivo ya tiene cerrados para la próxima campaña a Jaume Jardí y Rubén Díez, pero también está trabajando en otros nombres como los de Diego Fuoli y Víctor Mingo. No son los únicos ya que, tal como desvela El Periódico de Aragón, Lalo Arantegui también tiene en su radar a Ismael Sierra. A sus 23 años, el defensa juega en el Villarreal B cedido por el Estoril de Praia.

En este sentido apunta que al futbolista aún le queda un año de contrato, por lo que habrá que negociar con el club luso con él. Aún así, parece que Ismael tiene las horas contadas en su club y es probable que salga ya desvinculado este verano. Lalo ya ha jugado su carta y le ha presentado el fuerte interés del Real Zaragoza por su fichaje.

Al parecer la intención del jugador es que juegue en un Segunda división de España o en Primera de algún club europeo que no esté entre las grandes ligas, como Holanda, Austria o Bélgica. Por lo que si Lalo quiere conseguir su llegada al cuadro blanquillo, primero el equipo deberá asegurar su permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

De esta forma el club sigue adelante en el rediseño de la plantilla para la próxima temporada. A la espera de conocer si el equipo sigue en Segunda división o se consuma el descenso a Primera RFEF, en la dirección deportiva no paran y siguen adelante moviendo las piezas necesarias.