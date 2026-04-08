Celia Pérez 08 ABR 2026 - 11:21h.

Asegura el futuro de Lucas Terrer hasta 2029

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A falta de ocho jornadas para finalizar la temporada, la permanencia en LALIGA Hypermotion está al rojo vivo. A pesar de que el Real Zaragoza ha conseguido recuperar el puso con la llegada de David Navarro, la última jornada, con la derrota ante el Mirandés ha vuelto a apretarlo todo. Y es que los cuatro equipos de abajo se colocan ahora con tan solo dos puntos de diferencia entre sí. Todo ello no desvía la atención de la dirección deportiva, que trabaja a fondo de vista a la próxima campaña con Lalo Arantegui al frente.

Desde la llegada del director deportivo, sus esfuerzos, más allá de nombres futuribles como el de Diego Fuoli, se centran en gente de la casa. Si hace un mes el club anunciaba la ampliación de contrato de Hugo Pinilla hasta 2030, ahora lo hace con Lucas Terrer hasta 2029. Otro movimiento más de presente y futuro de Lalo Arantegui desde su llegada al frente de la dirección deportiva.

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Casi un año después de su salto al Aragón, el 3 de marzo de 2024 el entrenador Julio Velázquez decidió darle sus primeros minutos con los mayores en un SD Amorebieta versus Real Zaragoza, disputando 13 minutos que darían inicio a sus cuatro partidos con el equipo en la 2023/24, sumando uno más ante el Levante en la 2024/25 y los cinco totales en los que ha participado de la presente temporada, el último de ellos como titular ante el Burgos CF en Ibercaja Estadio el pasado 28 de febrero en la jornada 28, sumando ya 10 apariciones con el escudo del león.

De esta forma, el club decide atar de cerca a uno de los grandes valores de la cantera blanquilla, evitando así su posible fuga y confirmando la continuidad de un jugar referencia de calidad para sumar a los objetivos del club.