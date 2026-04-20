Pablo Sánchez 20 ABR 2026 - 13:18h.

Los dos fichajes cerrados por Lalo Arantegui en el Real Zaragoza y dos más en la órbita

Los blanquillos, a tres puntos de la salvación

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El empate del Real Zaragoza ante el Ceuta, que jugó con un hombre menos buena parte del choque, supuso otro palo enorme ante las opciones de salvación en LALIGA HYPERMOTION. Solo la derrota del Cádiz en Gijón mantiene a los blanquillos con vida. Los de David Navarro han dejado escapar grandes oportunidades para salir del pozo, pero todas han sido malogradas, muchas de ellas ante su propia afición.

Uno de los que vivió de cerca y con mucho nerviosismo el partido del pasado sábado fue Nayim, historia del Real Zaragoza y presente del Ceuta. El exfutbolista expresó, durante una entrevista en El Periódico de Aragón, su dolor por la situación que vive el club y lo mucho que le cuesta ver a su exequipo pasar por estos momentos tan complejos. Aunque aún mantiene la fe en la salvación, sabe que será muy difícil y señaló a los culpables del problema.

Nayim puso el foco en la dirección deportiva y en los fichajes acometidos por el club este año y en temporadas anteriores. "Traes a muchos que han hecho buenas temporadas en otros sitios y no dan el nivel aquí. No sé cómo hay que fichar, pero no como se está haciendo, hay que indagar mucho sobre todo en la personalidad del fichaje, en la fuerza mental que tiene, que para mí es una cualidad básica para llegar aquí. Futbolistas a los que el silbido no les importe, que la crítica no les afecte", expresó.

El sentir de la afición

Otro de los aspectos que preocupa a Nayim es lo que palpa entre la parroquia zaragocista. La mala situación del equipo ha llevado al aburrimiento a su hinchada. "Veo desidia y hartazgo, no de ahora sino desde hace tiempo, lo que es mucho peor. Hace años ya que la afición del Zaragoza es menos exigente y ha pasado de ese listón más bajo a un hartazgo y la desidia. Eso es lo verdaderamente preocupante de lo que está viviendo el club en las últimas temporadas".