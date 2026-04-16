Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 14:01h.

El técnico lanza una reflexión sobre encontrar un estímulo que les permita coger fuerza y salir del hoyo

El dilema del Real Valladolid con la afición del Real Zaragoza en Zorrilla

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David Navarro ha comparecido en la previa del partido del Real Zaragoza frente al Ceuta. El técnico blanquillo ha hablado de las posibilidades de descenso de su equipo, de cómo es vivir constantemente al filo de la navaja y la presión que sienten sus futbolistas. En este sentido, ha ofrecido una reflexión sobre qué pasaría si está muy cansado pero de repente se prendiese fuego en su casa con su familia dentro. A continuación, sus palabras.

¿David Navarro siente que es la penúltima o la última bala?: "Siento que es la última bala desde el día de Cádiz. Así vamos a cada partido como si fuera la última bala. ¿Está dando oportunidades el Cádiz o nosotros? ¿Quién está dando oportunidades? ¿Pensábamos que iba a ser fácil? Hace un mes, si decimos que vamos a estar a cuatro puntos jugando en casa, ¿lo firmábamos o no lo firmamos? Lo firmábamos, ¿verdad? Y más que el calendario de marzo, escuchaba un punto de doce. ¡Buf! Hicimos siete puntos. Cada partido va a ser una historia diferente. Si nos distraemos, quitamos el foco del partido y, sobre todo, del cómo. Lo tenemos muy claro y lo hemos hablado esta semana. Pensábamos que no iba a ser fácil, o que, o sea, que no iba a ser difícil, que no podía pasar esto. Que en un momento y han venido dos bofetones diferentes, el de Miranda, porque jugamos en casa, y el de Córdoba. El resultado es el mismo: cero puntos. Las sensaciones muy diferentes, un partido respecto de otro, pero ahora no estamos para sensaciones".

Los buenos resultados antes de esta mala racha: "No nos puede consolar no haber ganado o no haber puntuado en Coruña o no ganar en Leganés. No nos puede consolar. Tenemos que ir cada partido. Ojalá hubiéramos ganado los siete seguidos y tuviéramos ahora un mes y medio de tranquilidad. Yo creo que eso era pecaríamos de ilusos. Vamos a tener que estar peleando hasta el final, sí o sí. Entonces, es la última bala. Cada día es la última bala. Ese es el planteamiento: cada día es última bala. Y a lo mejor en Córdoba, más que actitud, o parte de la actitud, es como un síntoma de pequeño cansancio, como de otra vez, otra final, otra final, otra final. Pues es que es lo que hay. Entonces, he intentado una forma de de salir de ese posible cansancio mental: es subir exigencia. exigencia y volver a apretar entonces ahora no puedo pensar y eso no supondrá después este y si el lunes estamos muy cansados pues ya trabajaremos luego tenemos semana larga de ocho días hasta el siguiente partido para poder refrescar a la gente de trabajar a nivel de coco pero ahora".

El Ceuta llega sin jugarse nada: "Es un equipo bonito de ver y es un equipo que nos va a exigir, porque el tener los deberes deberes hechos en el fútbol de ahora no es como antes. Eso de que no se juegan nada aquí, todo el mundo se está jugando, porque casi el 80 por ciento de los futbolistas de segunda división acaban contrato. Qué mejor que enseñar para tener mejor contrato, mejores condiciones de trabajo la temporada siguiente que ahora deliberas del resultado y eso tiene un efecto. Entonces, es un equipo que lo hace todavía más peligroso. es yo creo que si pensamos que no se juegan nada le estamos poniendo a un lobo la piel de cordero y viene un lobo viene un equipo que es que se lo ha ganado que tiene muchos jugadores sin mucho nombre y alguno como aquí de aquí como Rubén Díez, que son extraordinarios futbolistas y por eso llevan los puntos que llevan. Entonces creo que es un equipo que nos va a exigir pero ya está o sea nos va a exigir. Como el Almería, como el Racing.

La dificultad de la Hypermotion: "Lo que nos está demostrando esta liga es que cualquiera gana cualquiera. El Racing encaja cuatro contra el Albacete, pierde con nosotros, encaja 6 con el andorra tras otra victoria pero luego le mete 5 al Almería. No entiendes esta liga. Entonces, la única forma de entenderlo es desde la igualdad. En el momento en que tú no das el 100% no tienes ninguna posibilidad de ganar. Tenemos que dar el 100% sí o sí, y cuando haga falta el 110 o el 120. Con alma, con corazón, meter ese 10 o ese 20% más. Pero, sobre todo, leer cómo es el partido. Cuando sea nuestro momento, ir fuerte a por él y cuando toque estar juntos y el rival nos quite la pelota, juntarnos, ser fuertes a nivel defensivo y valorar ese trabajo también Y a nivel de coco sí que se tiene que notar que nosotros nos jugamos más y hay que ir, hay que ir, hay que ir".

Cómo es el trabajo mental en un equipo que vive siempre bajo presión: "Máxima exigencia, y última bala, sí, cada día es última bala, pero toca este. Sobre todo concentrarnos. No en el qué, sino en el cómo, en cómo conseguir la victoria. Lo que tenemos que hacer para ello. El equipo ha entendido bien el mensaje de que no es momento de... Hay una diferencia entre estar cansado y otra sentirse cansado. Es muy diferente. Si yo vivo en un séptimo piso y trabajo doce horas al día en un trabajo X, y llego a casa y encima el ascensor está estropeado, y me siento muy cansado. Subo y tengo cuatro hijos que me están esperando para jugar, y quieren no sé qué, y tengo que salir a ayudar a hacer no sé cuántos en casa. De repente mi mujer grita fuego, cojo los cuatro y estamos en la calle en un momento. Entonces, me sentía cansado, pero he encontrado un estímulo y he hecho un esfuerzo enorme otra vez. Yo creo que nos hemos podido sentir cansados, pero no estamos cansados. Yo veo al equipo entero, y yo también me siento muy entero, porque además en esas situaciones de perderse tiene que haber rebote, o sea, de coraje, de la diferencia. Hay mucha gente en la vida con talento, y con inteligencia y con habilidades. La diferencia de la marca es lo intangible, el coraje, cada vez que se tuerce una cosa, cómo reaccionas. Entonces, nosotros podemos ser dueños de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Entonces, sobre ello tenemos que ir, no nos podemos distraer".