David Navarro responde a Francho Serrano, a Kenan Kodro y a las cuentas del Zaragoza: "Igual uno más"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 10:29h.

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ZaragozaDavid Navarro tiene la misión de volver a levantar al Real Zaragoza. La decepcionante derrota ante el CD Mirandés impidió al equipo blanquillo colocarse a tiro de la salvación en LALIGA Hypermotion. El técnico de la casa no tira la toalla y mira a Córdoba con la máxima exigencia posible. Así lo ha demostrado este jueves en sala de prensa.

El preparador zaragocista lanzó un mensaje apelando a la exigencia de la plantilla: "No hemos trabajado sobre lamernos las heridas ni levantar el ánimo, sino sobre subir la exigencia. Si con lo que hacemos no nos da, hay que dar más. El que pueda, que suba al carro, y el que no, no. Si la situación dice que hay que subir, debemos intentar subir".

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Las palabras de David Navarro en el Real Zaragoza

Pablo Insua. "Insua arrastra un problema en el talón. Hoy entrena con el grupo a ver la sensación que tiene. Estamos ya en abril y hay muchos partidos detrás".

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La enfermería. "Francho no llegará a Córdoba. La línea es optimista a como está respondiendo. Guti está empezando a entrenar con el grupo y la sensación es buena. Dani Gómez, Keidi o Rober han jugado muchos minutos la última semana. Hoy Rober no va a participar por fatiga que acumula".

Posible cambio de esquema. "El doble pivote... depende del contexto. Todas las parejas han funcionado bien. Saidu y Mawuli hicieron buena segunda parte en A Coruña y Keidi ha mezclado bien con ambos. Mawuli hizo una segunda parte sensacional el otro día. Tenemos un buen nivel de centrocampistas. Sobre eso debemos ordenar el resto. Con los centrocampistas que tenemos, más Rober, me sigue llamando el rombo".

Las cuentas. "Eran 7 de 14. Llevamos 3 de 6 más un empate. Igual hay que sacar un empate o victoria más. Todo dependerá de los enfrentamientos directos. Tenemos Valladolid y Huesca. No se pueden perder bajo ningún concepto. Mis cuentas pasan por ganar en Córdoba, y luego ya veremos".

Kenan Kodro. "Él está entero. Tiene un recorrido en el fútbol. El que más quería meter las ocasiones era él. La definición es la parte más complicada del fútbol. Los remates fueron con el área muy poblada. Si tiene espacio en el área, es letal".