Dani Gómez responde a Rubén Sellés, a David Navarro y da un palo por la desventaja del Zaragoza: "Afecta"

Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 13:49h.

El delantero centro fue cuestionado por su ostracismo con el anterior entrenador

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ZaragozaEl Real Zaragoza no se rinde. El equipo blanquillo cayó derrotado ante el Mirandés en un encuentro que podía haber dejado la salvación a un punto de distancia. Sin tiempo para lamentos, este miércoles ha comparecido Dani Gómez en sala de prensa. Allí, el delantero centro valoró el estado de confianza que atraviesa tras dejar atrás su escaso protagonismo con Rubén Sellés. Además, el atacante critica a LALIGA por los horarios.

El tropiezo ante el equipo jabato no ocupa más tiempo en el vestuario zaragocista: "Son cosas que pasan a veces en el fútbol, sí que pasa, pero creo que hay que olvidarlo cuanto antes. El equipo tiene vida, compitió bien. Es cierto que no podemos irnos en dos jugadas, pero el equipo está bien de ánimos. Más allá de eso, no darle muchas vueltas a lo que ha pasado sino centrarnos en lo que viene".

Las palabras de Dani Gómez en el Real Zaragoza

La falta de puntería. "Fue una pena porque tirar no sé si fueron 22 veces. Y te entra el penalti, es fútbol. Es cierto que hemos hablado de eso, que el equipo tiene que estar centrado en defender bien y luego tratar de elegir siempre la mejor opción arriba. El otro día está claro que, si hubiéramos elegido mejor, hubiéramos metido más".

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Su falta de oportunidades con Rubén Sellés. "Cuando uno no juega siempre está frustrado y tratando de darle la vuelta a la situación. Siempre que he estado aquí he intentado hacer lo mejor por el equipo. Lo que depende de mí es estar al cien por cien. No, no. Simplemente creo que son decisiones del entrenador que estaba y no me voy a meter ahí. Es una persona que ya no está y no procede. Nunca he estado fuera, he estado siempre en el Zaragoza y no me he movido de aquí".

Palo a LALIGA por los horarios. "Fue importante. No sé qué pasó ahí, el encargado de eso tuvo que estar más atento, obviamente llegas con dos días de descanso menos que tu rival... y afecta. En cualquier trabajo y en este deporte que al final tiene mucha importancia física, pues más. Más allá de eso, intentamos competir de la mejor manera. ¿Se notó el cansancio? Seguramente sí. Para rendir al máximo nivel como nos está exigiendo la competición, deberíamos estar al máximo físicamente".

David Navarro. "Es un hombre que no lo conocía y me ha sorprendido en muchos sentido. Es un tío muy cercano, pendiente de todas las situaciones, tanto de los jugadores que jugamos como los que no tanto. Trata de mantener a todo el mundo enchufado, sabe lo que es el zaragocismo y es importante tener a alguien que transmita lo que nos transmite a nosotros".